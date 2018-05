Slováci môžu ísť do dôchodku vo veku 65 rokov, Smer-SD predloží návrh ústavného zákona

BRATISLAVA 5. mája (WebNoviny.sk) - Poslanci Národnej rady SR za stranu Smer-SD predložia na júnovú schôdzu parlamentu návrh ústavného zákona o zavedení stropu pre vek odchodu do dôchodku. Na piatkovej tlačovej besede to uviedol predseda strany Smer-SD Robert Fico.

"Je to téma veľmi politicky citlivá, ale nemôžeme nechať ľudí, aby až do smrti pracovali," povedal. Ako uviedol, nerád by spustil polemiku o tom, či má byť strop na 64 alebo 65 rokov.



Alternatív je podľa Fica na stole viac, aj taká, že by pre mužov bol strop na dôchodkový vek na úrovni 65 rokov a pre ženy 63 rokov. Hľadanie ústavnej väčšiny bude podľa Fica v parlamente veľmi náročné. "Pre mňa je horná hranica 65 rokov," zdôraznil.

Automatické zvyšovanie veku do dôchodku

Slovensko podľa Fica vynakladá na dôchodky približne 6,8 miliardy eur, čo tvorí 8 % hrubého domáceho produktu (HDP) Slovenska. Ako uviedol, sú krajiny, ktoré dávajú na dôchodky aj väčšie percento HDP. "Nemali by sme preto mať strach zvyšovať podiel výdavkov na dôchodky na HDP," tvrdí.

Vláda Roberta Fica v roku 2013 zaviedla od roku 2017 automatické zvyšovanie veku odchodu do dôchodku podľa strednej dĺžky dožitia. V tomto roku tak podľa Fica idú ľudia do dôchodku v 62 rokoch a 139 dňoch, v budúcom roku sa dôchodkový vek zvýši o ďalších 60 až 70 dní.



Podľa platného mechanizmu zvyšovania penzijného veku by pritom ľudia narodení v roku 1980 išli do penzie v 67 rokoch, ľudia narodení v roku 2000 v 69 rokoch a ľudia, ktorí sa narodili, alebo ešte narodia v tomto roku, by podľa Fica odišli na penziu až v takmer 71 rokoch.

"Pánovi Sulíkovi večne chýbajú teplé rožky v nedeľu, tak možno by chcel, aby nejaká 70-ročná pani uťahaná k smrti mu predávala, aby mal teplé rožky," povedal Fico. Pripomenul, že odborári vyzbierali v petícii 126 tisíc podpisov na stanovenie stropu na vek odchodu do dôchodku na 64 rokov.

Páčil sa mu aj návrh odborárov

Ak by sa podľa Fica zaviedol strop na dôchodkový vek na úrovni 65 rokov, do roku 2070 by to Slovensko stálo 70 miliárd eur. "Na druhej strane vychádzame z toho, že rastie výkonnosť ekonomiky, máme menej nezamestnaných, platia sa odvody a toto všetko vytvára priestor na zvládnutie tohto procesu," povedal.



Dôchodkový vek 65 rokov by na Slovensku mohol podľa šéfa strany Smer platiť približne v roku 2035 až 2036 a od tohto obdobia by sa už nezvyšoval. Páči sa mu aj návrh odborárov na stanovenie stropu pre vek odchodu do dôchodku na 64 rokov.

K tejto téme sa však podľa Fica musia uskutočniť okrúhle stoly a politické rokovania. "Zastropovaním na 65 rokov by sme sa zaradili do väčšinovej skupiny, ktorá je v rámci Európskej únie," povedal.

