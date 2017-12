Slováci majú na MS v hokeji do 20 rokov jasný cieľ, tradične je to postup do štvrťfinále

BUFFALO 26. decembra (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov strávi prelom rokov už tradične na svetovom šampionáte tejto vekovej kategórie, ktorý tentoraz privíta americké Buffalo (26. decembra 2017 - 5. januára 2018). Zverenci Ernesta Bokroša odcestovali do USA už skôr a absolvovali aj dve prípravné stretnutia proti rovesníkom z Bieloruska () a Ruska ().





Prvý duel na MS na Slovákov čaká v stredu 27. decembra o 19.00 h miestneho času (1.00 h SEČ už vo štvrtok ráno) proti favorizovanému výberu Kanady.

Ďalšími súpermi SR "20" v základnej A-skupine, ktorú odohrajú v halách Key Bank Center a Harborcenter, budú postupne Američania (štvrtok 28. 12. o 20.00 h / 2.00 h SEČ už v piatok ráno), Fíni (sobota 30. 12. o 16.00 h / 22.00 h SEČ) a úradujúci napokon Dáni (31. 12. o 18.00 h / 24.00 h SEČ).

V B-skupine bude hrať tímy Ruska, Švédska, Česka, Švajčiarska a Bieloruska. USA budú hostiť juniorský šampionát po sedemročnej pauze, na prelome rokov 2010 a 2011 sa MSJ konali Buffale a Lewistone. Predchádzajúci turnaj hostili kanadské mestá Toronto a Montreal.

Najdôležitejší bude zápas proti Dánom

Hlavným cieľom tímu SR "20" na svetovom šampionáte je tradične postup do štvrťfinále. Z tohto pohľadu bude najdôležitejší duel Slovákov proti Dánom v nedeľu 31. decembra, teda ich posledný súboj v základnej A-skupine.

"Ja osobne by som hral tento súboj hneď v úvode. Rozpis turnaja, keď hráme v úvode s Kanadou, to neovplyvníme. O postup tak budeme hrať až na konci, no bojovať budeme aj v ostatných dueloch proti výberom Kanady, USA a Fínska. Musíme sa však pozrieť realite priamo do očí a myslím si, že rozhodne až posledný súboj v skupine,“ povedal pre agentúru SITA kouč Ernest Bokroš.





Priamo v USA tím SR „20“ odohral dva prípravné zápasy. V prvom zdolal rovesníkom z Bieloruska 4:1 a v druhom podľahol favorizovaným Rusom 2:3 po samostatných nájazdoch.

„Bol som milo prekvapený, ako sme proti Rusom začali prvú tretinu. Naozaj sme hrali veľmi dobre, koncentrovane a v systéme. Mali sme pohyb, presné prihrávky a myslím si, že práve týmto sme Rusov zaskočili. Ak sme neboli lepší, tak sme boli minimálne vyrovnaným súperom. Pre mňa to bol potešujúci hlavne výkon, ktorý chlapci predviedli,“ hovoril kouč Bokroš.

Smolka nazbieral v Tipsport lige 14 bodov

Smerom dopredu sa hlavný kouč bude spoliehať aj na krídelníka Erika Smolku, ktorý v Tipsport lige nazbieral 14 bodov (6+8) a bol najproduktívnejší hráč v tíme HK Orange 20. „Všetci sme plní očakávania, na turnaj sa veľmi tešíme. Čakajú nás veľmi kvalitní súperi, no zdolať sa dá každý tím. Nesmieme sa vopred vzdávať a musíme bojovať,“ povedal 19-ročný útočník.

Filip Krivošík v minulej sezóne hral za reprezentačnú osemnástku, na klubovej úrovni pôsobí vo Fínsku. „Do turnaja vstupujeme ako jeden tím, v Buffale chceme uspieť,“ poznamenal 18-ročný bratislavský rodák.

Roman Durný bude o post v bránke bojovať s Dávidom Hrenákom, tretí do partie je Jakub Kostelný. „Uvedomujem si, že má v tejto sezóne viac odchytaných súťažných duelov ako Dávid. Dôležité bude, v akej forme budeme. Všetko je na trénerovi,“ poznamenal Durný.

V Buffale sa juniorský šampionát uskutoční podľa modelu z predchádzajúcich štyroch rokov - vo štvrťfinále sa predstavia po štyri najúspešnejšie kolektívy z oboch základných skupín a o zotrvanie v najvyššej kategórii budú bojovať iba piate družstvá z A a B-skupiny.

Menej úspešného súpera v boji o udržanie nahradia o rok mladí Kazachovia, ktorí si miestenku medzi juniorskou elitou zabezpečili na turnaji vo Francúzsku.

Káder slovenskej hokejovej reprezentácie

na juniorské MS v USA (26. decembra 2017 – 5. januára 2018 v Buffale)



Brankári: Roman Durný (MHk 32 Liptovský Mikuláš), Dávid Hrenák (St. Cloud State University/NCAA/USA), Jakub Kostelný (HK Dukla Trenčín)



Obrancovia: Martin Bodák (Kootenay Ice/WHL/Kan.), Martin Fehérváry (IK Oskarshamn/Švéd.), Samuel Fereta (HC Slovan Bratislava), Tomáš Hedera (HC Slovan Bratislava), Michal Ivan (Acadie-Bathurst Titan /QMJHL/Kan.), Marek Korenčík (Lulea HF/Švéd.), Dávid Matejovič (HK Nitra), Vojtech Zeleňák (Sparta Praha/ČR)



Útočníci: Samuel Buček (Chicago Steel/USHL/USA), Viliam Čacho (HK Dukla Trenčín), Miloš Kelemen (HKM Zvolen), Filip Krivošík (Lempäälän Kisay/Fín.), Peter Kundrík (HK Poprad), Adam Liška (Kitchener Rangers/OHL/Kan.), Miloš Roman (Vancouver Giants/OHL/Kan.), Adam Ružička (Sarnia Sting/OHL/Kan.), Erik Smolka (HK Dukla Trenčín), Samuel Solenský (Johnstown Tomahawks/NAHL/USA), Marián Studenič (Hamilton Bulldogs/OHL/Kan.), Alex Tamáši (HC ’05 iClinic Banská Bystrica)

Realizačný tím



Roman Ulehla (manažér), Ernest Bokroš (hlavný tréner), Ivan Feneš, Milan Pažítka (asistenti trénera), Peter Kosa (tréner brankárov), Milan Petro (lekár), Rastislav Ladecký, Ľuboš Ondrejka (maséri), Patrik Michnáč (video tréner)

Program tímu SR „20“ v základnej A-skupine



streda 27. decembra: Slovensko – Kanada (19.00 h / 1.00 h SEČ už vo štvrtok ráno)



štvrtok 28. decembra: USA – Slovensko (20.00 h / 2.00 h SEČ už v piatok ráno)



sobota 30. decembra: Fínsko – Slovensko (16.00 h / 22.00 h SEČ)



nedeľa 31. decembra: Slovensko – Dánsko (18.00 h / 24.00 h SEČ)

