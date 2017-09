Slováci do Wembley povzbudení víťazstvom, chcú sa pobiť o dobrý výsledok

BRATISLAVA 3. septembra (WebNoviny.sk) - Povzbudení piatkovým trnavským víťazstvom 1:0 nad Slovincami a so snahou pobiť sa o prvú priečku nastúpia slovenskí futbaloví reprezentanti v pondelok o 20.45 h SELČ v londýnskom Wembley proti domácim Angličanom v F-skupine európskej časti kvalifikácie o postup na budúcoročné MS do Ruska.

2. priečka pre Slovákov

Slovákom patrí po siedmich odohraných kolách 2. priečka v tabuľke F-skupiny. V tejto eliminácii najskôr doma podľahli Angličanom (0:1), nasledovala prehra v Slovinsku (0:1), trnavské víťazstvá nad Škótmi (3:0) a Litovčanmi (4:0), výhra na Malte (3:1), úspech v Litve (2:1) a naposledy doma proti Slovinsku (1:0). Anglicko je so 17 bodmi lídrom "efka", Slovensko má 15 bodov, Škótsko a Slovinsko po jedenásť, Litva päť. Malta zatiaľ nebodovala. Aj na záver kvalifikácie čaká zverencov Jána Kozáka dvojzápas - v októbri sa predstavia v Škótsku (5. 10.) a doma proti Malte (8. 10.).





Prvým septembrovým cieľom Slovákov bolo vybojovať v Trnave tri body proti Slovincom, priamym konkurentom v boji o postup. Po úspešnom splnení tejto misie stoja slovenskí reprezentanti pred ďalšou previerkou, tentoraz na súperovej pôde a proti protivníkovi inej výkonnostnej kategórie. "Doma sme s nimi prehrali v 95. minúte a do Londýna sa ideme pobiť o dobrý výsledok. Verím, že dobre zregenerujeme, Anglicku ideme sťažiť situáciu," vyhlásil po výhre nad Slovincami Ján Kozák.

Čakajú ich ťažké kroky

Ďalej pokračoval: "Škoda zbabraného začiatku kvalifikácie. Som presvedčený, že pri plnej koncentrácii hráčov sme mohli mať viac bodov. Musíme ešte urobiť veľmi ťažké kroky, aby sme sa dostali aspoň do baráže." Kormidelník SR už bude mať k dispozícii skúsenú stopérsku dvojicu Martin Škrtel, Ján Ďurica, ktorá v piatok v Trnave nehrala pre kartové tresty. "Pre futbalistov, ktorí nehrávajú pravidelne, je veľmi ťažké odohrať v krátkom časovom úseku dva takéto náročné zápasy. Sám som zvedavý, ako sa s tým vyrovnajú. V Anglicku očakávam fyzicky veľmi náročný súboj, verím však, že hráči budú kondične dobre pripravení. Verím, že sa opäť trafíme do zostavy," skonštatoval Kozák.





Víťazstvo nad Slovincami Slovákom v boji o postup výrazne pomohlo. "Dobré je, že sme odskočili Slovincom na štyri body, o trošku ľahšie sa nám dýcha," vyhlásil stopér Milan Škriniar. "Verím, že domácich v Londýne potrápime a nebudú to mať s nami jednoduché. Myslím si, že tam môžeme uhrať dobrý výsledok. Nikde nie je napísané, že by sme ich nemohli prekvapiť. Netreba tam cestovať ´pokakaní´, musíme to brať ako ďalší kvalifikačný zápas," uviedol obranca Interu Miláno, doplnil ho niekdajší kolega z reprezentačnej "dvadsaťjednotky" Stanislav Lobotka: "Určite chceme v Anglicku vybojovať dobrý výsledok a získať nejaké body, aj keď to bude veľmi náročné. Futbal je však krásny v tom, že niekedy prinesie nečakané výsledky."

Budú bojovať

V dueli so Slovinskom pri Škrtelovej absencii bol kapitánom SR Marek Hamšík. "Triumfom nad Slovinskom sme si poistili druhé miesto v našej skupine. Uvidíme, čo sa udeje v pondelok a aký výsledok bude v Londýne. Sme v hre, veľmi nás to teší. Určite je všetko otvorené, piatkové víťazstvo bolo dôležité. Do Anglicka pôjdeme s ľahšími nohami," povedal stredopoliar SSC Neapol.





V podobnom duchu sa vyjadril aj pravý obranca Peter Pekarík: "Po víťazstve je vždy nálada výborná. Do Anglicka odcestujeme dobre naladení, aj keď to bude úplne iný zápas. Videli sme veľa zápasov Angličanov v ich domácom prostredí, majú obrovskú kvalitu, no budeme bojovať. Určite sme sa priblížili k barážovému umiestneniu, pretože máme náskok štyroch bodov pred Slovinskom i Škótskom - a hrá sa ešte o deväť bodov. Čaká nás veľmi náročný duel v Anglicku, tam však nastúpia ešte aj Slovinci. Z tohto pohľadu je to otvorené. Ideme krok za krokom, zatiaľ nebudeme kalkulovať. Vo futbale je všetko možné, už sme sa ikskrát presvedčili, že sa to môže všelijako zamotať. My sa musíme zodpovedne pripraviť na pondelok. Vôbec nešpekulujeme a sústredíme sa na najbližší zápas v Londýne. Zostávajú tri stretnutia do konca urobíme všetko pre to, aby sme v nich získali čo najviac bodov."

Skvelá príležitosť

Slováci si v uplynulom kalendárnom roku s Angličanmi zmerali sily dvakrát v priebehu troch mesiacov. Na európskom šampionáte vo Francúzsku sa v základnej B-skupine v júni v Saint-Étienne zrodila bezgólová remíza. K bezgólovému výsledku sa schyľovalo aj v septembri v Trnave v úvode aktuálnej kvalifikácie, v 95. minúte však tri body pre hostí zabezpečil Adam Lallana. "Naše vzájomné zápasy boli veľmi tesné," citoval trénera Angličanov Garetha Southgata portál britskej BBC. "Slováci sú silní, sú hrdí majú dobrých hráčov, napríklad Mareka Hamšíka, ktorí vám na ihrisku môžu ublížiť. Musíme byť na tento zápas veľmi dobre pripravení. Je to pre nás tiež skvelá príležitosť: Hráme doma a ak vybojujeme dobrý výsledok, prakticky sme v Rusku," dodal Southgate.

Angličania v piatok zvíťazili na Malte 4:0, tri góly však strelili až v závere stretnutia a v prvom polčase neskórovali ani raz. "Samozrejme, je veľa vecí, ktoré musíme zlepšiť," povedal pre web národnej asociácie FA kapitán "Albiónu" Jordan Henderson a doplnil: "Zápas budeme analyzovať a pozrieme sa na to, na čom môžeme pracovať. Myslím si však, že to bol z našej strany profesionálny výkon. V defenzíve to bolo v poriadku a v závere sme dokázali pridať nejaké góly, sú tam teda aj pozitíva. Ako som však povedal, je aj veľký priestor na zlepšenie."

Zostávajú štyri miestenky

Ak zverenci Jána Kozáka zvíťazia vo zvyšných troch kvalifikačných dueloch, postúpia na šampionát do Ruska. Priamy postup na MS si zabezpečia víťazi každej z deviatich eliminačných skupín. Pre posledné mužstvo z tabuľky "druhých" sa kvalifikácia skončí, zostávajúcich osem tímov z druhých priečok bude v novembri bojovať v baráži o zostávajúce štyri európske miestenky. Slovensko sa na majstrovstvách sveta predstavilo iba raz - v JAR 2010 preniklo do osemfinále, kde stroskotalo na neskoršom vicemajstrovi Holandsku (1:2).

Hlavným arbitrom pondelkového súboja vo Wembley je Francúz Clément Turpin, na čiarach mu pomôžu jeho krajania Nicolas Danos a Cyril Gringore.

Predpokladaná základná zostava:

Dúbravka - Pekarík, Škrtel, J. Ďurica, Hubočan - Lobotka, Škriniar - Mak, Hamšík, Weiss - A. Nemec

1. Anglicko 7 5 2 0 14:2 17

2. Slovensko 7 5 0 2 13:4 15

3. Škótsko 7 3 2 2 12:10 11

4. Slovinsko 7 3 2 2 6:4 11

5. Litva 7 1 2 4 6:14 5

6. Malta 7 0 0 7 2:19 0





