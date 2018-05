Slováci chcú začať MS v hokeji víťazstvom. Česi vedia využiť každú šancu, varuje Graňák

KODAŇ 4. mája (WebNoviny.sk) - Slovenskú hokejovú reprezentáciu hneď v úvode 82. majstrovstiev sveta v Dánsku čaká súper ako hrom. V kodanskej Royal Arene nastúpia zverenci trénera Craiga Ramsayho v sobotu 5. mája o 20.15 h proti favorizovanému výberu Česka. Pre oboch súperov pôjde o prvý duel v základnej A-skupine MS 2018. Je jasné, že obe mužstvá chcú vstúpiť do turnaja víťazstvom.

"Radi by sme vykročili správnou nohou a začali úspešne. Nejde však len o jeden duel, bude ich sedem v krátkom slede. Teraz sa sústredíme na prvý a čo bude potom, to uvidíme," myslí si obranca Dominik Graňák, ktorý ostatnú sezónu strávil v Hradci Králové a v minulosti dlhšie pôsobil v Slavii Praha.

Országh hovorí o typickej českej škole

"Česi vedia využiť každú šancu, hrajú dosť trpezlivo a občas až prefíkane. Posledné roky hrajú aktívny hokej, majú dobrých korčuliarov. Zároveň vedia aj polovicu duelu zodpovedne brániť," doplnil Graňák.

Hokejové reprezentácie Slovenska a Česka odohrajú už 63. vzájomný zápas a výraznejšie úspešnejší sú v bilancii Česi. Tí vyhrali až 41 duelov, Slováci uspeli 14-krát a sedem stretnutí sa skončilo nerozhodne. Zatiaľ naposledy na MS nastúpili proti sebe v Minsku 2014, český tím vtedy v základnej skupine zvíťazil 3:2 po predĺžení.



Asistent trénera slovenského družstva Vladimír Országh v súvislosti s herným štýlom prvého slovenského súpera hovorí o typickej českej škole.

"Majú v kádri viacero mladých hráčov, po olympiáde to trochu obmenili. Disponujú hokejistami, ktorí boli v domácej lige výrazní, podľa mňa je to jedna z najlepších súťaží v Európe. Sú to veľmi kreatívni hráči s dobrými presilovkami. Majú aj prvky zámorského hokeja, veď hokej sa globalizuje," poznamenal Országh.

Bakoš vníma rivalitu, na zápas sa teší

Pre útočníka Martina Bakoša bude sobotňajší zápas proti Česku špecifický, veď v českej extralige odohral tri z ostatných štyroch sezón. "Vnímame, že ide o rivalitu. V derby zápasoch je to tak. Teším sa na ten duel. Poznáme tam veľa chalanov. Keď to zvládneme my, tak máme celý rok o čom rozprávať. A rovnaké to bude aj v opačnom prípade," povedal Bakoš a pridal aj postreh, kadiaľ by mohla viesť cesta k úspechu:



"Snažíme sa s novým trénerom hrať kompaktne všetci piati spolu a vychádzať z dobrej defenzívy. To šikovným českým hráčom môže trochu vadiť, mohol by to byť kľúč k úspechu." Pri vzájomných meraniach síl Slovenska proti Česku, kde sa pozná medzi sebou dosť hráčov, vyvstáva otázka, či sa majú tímy čím prekvapiť. "Dá sa to, veď nehráme proti sebe každý piatok," doplnil Martin Bakoš.

Jurčo cíti začiatok šampionátu

Kým pre skupinu slovenských hráčov je duel proti Čechom špecifický, pre ďalších až tak veľmi nie. Napríklad útočník Tomáš Jurčo ho neberie nejako dramaticky. "Ja tú rivalitu až tak veľmi nevnímam. Nehral som v totiž v Česku ako viacero našich chalanov. Pre nich je to iné ako pre mňa," poznamenal košický rodák.



Po domácej príprave a tréningoch v Kodani však už aj on cíti, že šampionát sa začína. "Nejde však o veľký stres, na zajtrajšok sa tešíme. Berieme každého súpera rovnako, snažíme sa vyhrať. Je jedno, či máme v úvode Čechov alebo Bielorusov," poznamenal Jurčo.

A ako vníma blížiaci sa debut na MS najmladší člen slovenského kádra na MS 2018 obranca Martin Fehérváry? "V sobotu si musíme dávať pozor na zbytočné fauly. Česi majú kvalitný tím a veľa šikovných chalanov. Ak im sami neponúkneme veľa presiloviek, bude to fajn," povedal Fehérváry.

