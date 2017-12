Slováci absolvovali tréning v dejisku MS v hokeji do 20 rokov a tešia sa na zápas s Kanadou

BUFFALO 26. decembra (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov po presune z Rochestru do Buffala nezaháľala a v dejisku svetového šampionátu tejto vekovej kategórie zverenci Ernesta Bokroša okrem tréningu na ľade Harborcentra absolvovali aj oficiálne tímové fotenie.

Skupina je náročná

"Na tréningu sme nacvičovali čisto prečíslenia a presilovkové situácie. Stres určite trochu dolieha, ale na to nemyslíme a všetci sa už tešíme na prvý zápas,“ povedal útočník Viliam Čacho.





MSJ sa v USA začali v utorok, slovenský výber vstúpi do turnaja až v stredu duelom proti rovesníkom z Kanady. "Budú hrať tvrdo a rýchlo. Na to sme však pripravení. Neviem ohodnotiť, či práve Kanada bude najťažší tím, celá skupina je dosť náročná. Konkrétne na Kanadu sa nesústreďujeme, no určite bude kvalitným súperom,“ poznamenal iný útočník slovenského tímu Filip Krivošík.

Do zápasu idú ako outsideri

"Nemáme v tomto zápase čo stratiť. Ideme doň ako outsider a môžeme len prekvapiť. Žiadny tím nemá rád, keď je vysoko napádaný, keď hrá pod tlakom. My sa budeme snažiť práve toto predvádzať a pokúsime sa o prekvapenie," pokračoval Čacho.

Svojho súpera si slovenskí mladíci pozrú v akcii v utorok večer v súboji proti Fínom. Kanaďania teda budú mať v stredu v nohách už jeden zápas. "Či to je výhoda, to sa ukáže až v stretnutí. Myslím si však, že všetci budeme mať rovnakú štartovaciu čiaru. Nevnímam to ako výhodu," myslí si Čacho. Hlasy Slovákov priniesol oficiálny web SZĽH.

