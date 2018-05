Slnečné dni prinášajú riziká pre deti, hygienici radia ako ich chrániť

BRATISLAVA 12. mája (WebNoviny.sk) - Rodičia by mali dbať na to, aby ich deti počas teplých slnečných dní nosili pokrývku hlavy, kvalitné slnečné okuliare a používali krémy proti UV žiareniu s vysokým ochranným faktorom.

Chrániť sa majú aj starší ľudia

Upozorňuje na to odbor hygieny detí a mládeže Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Varujú, že dlhší pobyt detí na priamom slnečnom svetle im môže uškodiť.





„Deti by si mali častejšie robiť prestávky v tieni, vhodné je nosiť ľahký, vzdušný odev,“ odporúča Jana Hamade, vedúca odboru hygieny detí a mládeže Úradu verejného zdravotníctva SR. Deťom, ktoré nemajú počas horúcich slnečných dní prikrývku hlavy, hrozí úpal.

"Prejavuje sa zvýšenou teplotou, bolesťami hlavy, povrchným zrýchleným dýchaním, rýchlym pulzom a nevoľnosťou až zvracaním. Pred slnkom je dôležité chrániť okrem detí aj starších ľudí či osoby s kardiovaskulárnymi ochoreniami, vysokým krvným tlakom, poruchou termoregulácie či so závažným hormonálnym ochorením,“ dopĺňa Hamade.

Chlapci sú náchylnejší k úrazom

Dôležitý je tiež pravidelný pitný režim v menších dávkach. Vodu treba piť aj vtedy, keď nepociťujeme smäd. Najvhodnejšie sú vlažné nápoje a ideálna je voda, do pitného režimu sa nezapočítavajú sladené nápoje.





Teplé počasie však so sebou nesie aj inú nástrahu, a tou sú úrazy. „Je nevyhnutné dbať na to, aby dieťa nosilo chrániče na rukách a nohách pri korčuľovaní, bezpečnostnú prilbu pri bicyklovaní a korčuľovaní a aby dodržiavalo pravidlá cestnej premávky. Pri rôznych druhoch vodných športov by dieťa nikdy nemalo podceňovať svoje fyzické sily,“ hovorí Hamade s tým, že následky úrazov v niektorých prípadoch predstavujú pre dieťa i doživotný zdravotný hendikep.





Chlapci sú všeobecne náchylnejší k častejším a závažnejším úrazom než dievčatá. To platí pre všetky typy úrazov a všetky vekové kategórie, okrem detí od narodenia do jedného roka.





