Slafkovský vyhral kvalifikáciu Svetového pohára, Hochschornerovci obsadili šiestu priečku

SEU DURGELL 8. septembra (WebNoviny.sk) - Slovenský reprezentant Alexander Slafkovský vyhral piatkovú prvú kvalifikáciu C1M v rámci záverečných piatych pretekov Svetového pohára vo vodnom slalome v španielskom Seu dUrgell. Na štvrtej pozícii skončil Michal Martikán a na trinástej Matej Beňuš, všetci postúpili do nedeľňajšieho semifinále.

V piatok si semifinálovú miestenku vyjazdilo dovedna jedenásť zo šestnástich slovenských lodí. Medzi kajakármi ide ďalej len Jakub Grigar, Radoslav Mikó a Richard Macúš nepochodili. V kategórii deblkanoistov postúpili všetky štyri slovenské lode (Juraj Skákala a Matúš Gewissler, Pavol a Peter Hochschornerovci, Ladislav a Peter Škantárovci, Tomáš Kučera a Ján Bátik), v ženskom kanoe si postup vybojovali Simona Maceková a Soňa Stanovská, bez semifinále zostala Eva Diešková.





V tradične najslabšie obsadenej kategórii C2 sa predstavilo v prvej kvalifikácii iba 14 lodí, čiže druhá eliminačná jazda už nie je potrebná. Zvíťazili Francúzi Gauthier Klauss, Matthieu Péché, spomedzi Slovákov boli najlepší úradujúci majstri sveta do 23 rokov Juraj Skákala a Matúš Gewissler na piatom mieste. Trojnásobní olympijskí šampióni Pavol a Peter Hochschornerovci skončili na šiestej priečke a zlatí z OH 2016 v Riu de Janeiro Ladislav a Peter Škantárovci finišovali na desiatej pozícii. Napokon Tomáša Kučeru a Jána Bátika klasifikovali ako trinástych.

V Seu dUrgell má postup vo vrecku kajakárka Jana Dukátová, no Kristína Nevařilová a Viktória Orokocká neuspeli a podujatie sa pre ne skončilo.

V sobotu sú na programe semifinále a finále C2, C1Ž a K1M, v nedeľu K1Ž a C1M.

FINÁLE SVETOVÉHO POHÁRA

1. Boris Neveu (Fr.) 91,52 s (0), ... 36. Jakub Grigar 97,73 (2), 43. Radoslav Mikó 99,22 (2), 56. Richard Macúš (všetci SR) 104,92 (2) - nepostúpili do semifinále

II. kvalifikácia (10 najlepších do semifinále): 1. Joseph Clarke (V. Brit.) 93,16 s (0), ... 6. Jakub Grigar 94,64 (0) - postúpil do semifinále, ... 23. Radoslav Mikó 101,27 (4), 25. Richard Macúš (všetci SR) 103,53 (2) - nepostúpili do semifinále

1. Alexander Slafkovský 97,37 s (0), ... 4. Michal Martikán 99,08 (0), 13. Matej Beňuš (všetci SR) 101,20 (2) - postúpili do semifinále

1. Gauthier Klauss, Matthieu Péché (Fr.) 106,59 (0),... 5. Juraj Skákala, Matúš Gewissler 110,54 (0), 6. Pavol a Peter Hochschornerovci 110,83 (0), 10. Ladislav a Peter Škantárovci 113,34 (6), 13. Tomáš Kučera, Ján Bátik (všetci SR) 116,61 (4) - postúpili do semifinále

1. Ricarda Funková (Nem.) 102,37 s (0), ... 5. Jana Dukátová 103,68 (0) - postúpila do semifinále, ... 29. Kristína Nevařilová 112,61 (2), 59. Viktória Orokocká (všetky SR) 168,18 (52) - nepostúpili do semifinále

1. Lisa Leitnerová (Rak.) 102,77 s (0), ... 23. Kristína Nevařilová 118,87 (2), 25. Viktória Orokocká (obe SR) 120,56 (0) - nepostúpili do semifinále

1. Nuria Vilarrublová (Šp.) 114,07 (4), ... 22. Simona Maceková 126,68 (6), 36. Eva Diešková 146,46 (10), 44. Soňa Stanovská (všetky SR) 178,55 (54) - nepostúpili do semifinále

1. Ana Satilová (Braz.) 115,14 s (4), ... 4. Soňa Stanovská 122,72 (4), 8. Simona Maceková 124,62 (4) - postúpili do semifinále, ... 19. Eva Diešková (všetky SR) 146,82 (6) - nepostúpila do semifinále

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.