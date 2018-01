Slafkovský sa stal najlepším športovcom z rezortu obrany, ocenenie pre kolektív získali lyžiari

BANSKÁ BYSTRICA 25. januára (WebNoviny.sk) - Vojenské športové centrum Dukla ocenilo vo štvrtok večer v Banskej Bystrici najlepších športovcov rezortu Ministerstva obrany za rok 2017. V hlavnej kategórii olympijských športov triumfoval vodný slalomár Alexander Slafkovský.

Vlaňajší rok mu vyšiel nad očakávanie. Stal sa majstrom Európy v kategórii C1 v slovinskom Tacene a na majstrovstvách sveta vo francúzskom Pau skončil druhý. V hodnotení Svetového pohára skončil celkovo na treťom mieste. "Štatisticky to bola moja najlepšia sezóna, ale stále je na čom pracovať a stále je čo zlepšovať. V závere sezóny som mal problémy s ramenom, ale inak to od začiatku roka prebiehalo hladko. Niekedy iba malá drobnosť rozhodne, či ste na stupňoch víťazoch alebo nie ste ani vo finále. Pripraveným praje aj šťastie a ja sa toho držím počas celej kariéry. Uplynulá sezóna vypálila nad očakávanie, som za ňu veľmi šťastný," netajil svoje pocity najlepší armádny športovec za rok 2017 A. Slafkovský. Jeho tréner Stanislav Gejdoš bol vyhlásený za najlepšieho trénera rezortu obrany a VŠC Dukla.

Športovcov ocenil minister

V kategórii olympijské športy sa za Slafkovským umiestnili rýchlostný kanoista Peter Gelle (druhý z MS v K2 na 1000 m), vodný slalomár Michal Martikán (tretí na ME a MS v C1), lyžiarka Petra Vlhová (dve prvé a dve druhé miesta v SP v slalome), ďalšia lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová (jedno prvenstvo v slalome SP, druhé miesto v paralelnom slalome SP a celkové druhé miesto v slalome SP), biatlonistka Anastasia Kuzminová (dve prvé a dve druhé miesta v SP), plavec Richard Nagy (ôsme miesto na MS v polohových pretekoch na 400 m), karatistka Dominika Tatárová (piata na ME v kumite, tretia na Svetových hrách), ďalšia karatistka Ingrid Suchánková (tretia na Svetových hrách v kumite) a napokon biatlonistka Paulína Fialková (desiata na MS).





Všetkých športovcov ocenil minister obrany SR Peter Gajdoš, ktorý na štvrtkovom vyhlasovaní v Banskej Bystrici uviedol: "Chcem poďakovať všetkým športovcom za dosiahnuté výsledky. Je to moja povinnosť a zároveň aj česť. Nezatracujme však ani tých, ktorým sa nedarilo. Ide iba o športové šťastie alebo nešťastie. Za výkonmi treba vidieť obrovské množstvo úsilia, práce, tréningu a mnohokrát aj sĺz. Často je to o milimetre vedľa terča, či stotiny sekundy za víťazom. Na druhej strane treba brať úspešných športovcov aj ako diplomatov. Zviditeľnia našu krajinu viac než iní diplomati. Verím, že sa tak stane aj na blížiacej sa zimnej olympiáde v Kórejskej republike."

V kategórii neolympijských športov získal honor najlepšieho športovca vodný motorista Marián Jung, ktorý sa stal majstrom Európy v O 700 a na majstrovstvách sveta v F 500 skončil na druhej priečke. Do prvej trojky sa dostali aj biatlonisti Paulína Fialková a Tomáš Hasilla. Získali totiž na majstrovstvách sveta v letnom biatlone medaily, konkrétne Paulína striebornú a bronzovú a Tomáš bronzovú.

Kolektívny výkon roka dosiahli lyžiari

V juniorskej kategórii ocenili ako najlepšieho športovca vodného slalomára Marka Mirgorodského. Na majstrovstvách sveta do 23 rokov získal zlatú medailu v C1 a zlato bral v tejto disciplíne aj na majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie. "Veľmi ma teší z môjho pohľadu úspešná sezóna. Napriek prechodu do vyššej kategórie som získal prvé miesta, takže pre mňa ma veľkú cenu aj toto armádne ocenenie. Získať majstrovský titul nebolo jednoduché. V domácich podmienkach bolo finále veľmi kvalitné, bol som pod tlakom o to viac som rád, že sa mi podarilo triumfovať. Chcem sa teraz už presadiť aj vo Svetových pohároch v seniorskej kategórii," netajil mladý vodný slalomár Mirgorodský.





Kolektívny výkon roka 2017 dosiahli alpskí lyžiari v zložení Veronika Velez-Zuzulová, Petra Vlhová, Andreas Žampa a Matej Falat - je ním zisk striebra na majstrovstvách sveta v zjazdovom lyžovaní v tímovej súťaži.

Do Siene slávy Dukly sa vo štvrtok večer v Banskej Bystrici dostali známi športovci z minulosti - oštepár Jan Železný a vzpierač Martin Tešovič. K nim sa pridali aj tréneri Ladislav Mundil (biatlon) a Peter Schlank (skoky na lyžiach).

Úspešný rok pre Duklu

Cenu za mimoriadny prínos si prevzal bývalý atlét Dukly Ivan Kováč, ktorý je stále držiteľom slovenského rekordu v behu na 1500 m. Po skončení športovej kariéry sa stal športovým redaktorom - komentátorom Slovenského rozhlasu.

Špeciálne poďakovanie si vyslúžil biochemik Róbert Mistrík. Bol jedným z členov medzinárodného odborného tímu, ktorý vyvrátil podozrenia z dopingu chodca Mateja Tótha, olympijského víťaza a najlepšieho slovenského športovca za rok 2016.

Úspešnú sezónu zhodnotil riaditeľ VŠC Dukla Banská Bystrica Roman Benčík: "Rok 2017 bol pre Duklu úspešný. Získali sme 31 medailí z vrcholných podujatí. Nie je to síce náš rekord, ale vlani tých podujatí bolo oveľa menej než po iné roky. Náš cieľ sme splnili. Dúfame, že v tomto roku sa nám bude dariť ešte viac, keďže sa blížia zimné olympijské hry. Tam zameriame najviac naše úsilie s ambíciou získať zlatú medailu."

