Skvelí Škantárovci získali striebro na majstrovstvách sveta, od zlata ich delilo 7 stotín sekundy

PAU 29. septembra (WebNoviny.sk) - Francúzi Gauthier Klauss a Matthieu Péché získali zlaté medaily v kategórii C2 na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome vo francúzskom Pau. O ich tesnom víťazstve pred slovenskými reprezentantmi, bratrancami Ladislavom a Petrom Škantárovcami, rozhodlo iba 7 stotín sekundy.

Bronz si na úpätí Pyrenejí vypádlovali Nemci Robert Behling a Thomas Becker. Ďalším dvom slovenským deblovkám nevyšlo finále podľa vlastných predstáv. Tomáš Kučera a Ján Bátik obsadili ôsme a súrodenci Pavol a Peter Hochschornerovci posledné desiate miesto.

Zlato zostáva výzvou do ďalších rokov

"Určite prevláda radosť zo striebra, hoci zlato bolo blízko. Záver sme išli na doraz a ten prvý moment v cieli som si myslel, že sme zvíťazili. Celkovo to bola dobrá jazda, vedeli sme sa skoncentrovať, neboli tam chyby. V cieli som si spomenul na majstrovstvá sveta v roku 2009, keď sme s krajanmi Hochchornerovcami prehrali o 14 stotín sekundy, teraz teda s Francúzmi o sedem... Verím, že ďalší rok si to vynahradíme," vravel Ladislav Škantár do mikrofónu RTVS.

"Stredná časť nebola najlepšia, nevyšla nám bránka číslo 11, ale spodná časť trate bola potom v našom podaní ideálna. Sme radi, že máme striebornú medailu. Zlato zostáva výzva do ďalších rokov," doplnil pocity Peter Škantár.

Predviedli čistú jazdu

Olympijskí šampióni z Ria de Janeiro Škantárovci opäť nevyužili šancu rozšíriť svoju medailovú zbierku o prvý individuálny titul majstrov sveta (zlato majú len zo súťaže družstiev), pripísali si piatu medailu z MS, z toho druhú striebornú z individuálnych pretekov.

V Pau predviedli čistú jazdu, ale pomalšia stredná časť ich napriek mocnému finišu napokon tesne odsunula na druhú priečku. Tomáš Kučera a Ján Bátik mali po druhom mieste v semifinále medailové ambície, ale tri "ťuky" na bránkach 2, 14 a 15 ich odsunuli na konečnú ôsmu priečku.

Hochschornerovci skončili na 10. mieste

Trojnásobní olympijskí víťazi, súrodenci Pavol a Peter Hochschornerovci, po solídnom výsledku v semifinále (5. miesto), nezvládli hneď začiatok finálových pretekov.

Po dvoch 50-sekundových penalizáciách na bránkach číslo 2 a 3 už nemali nárok na dobrý výsledok a v pokojnom tempe bez potrebnej motivácie so 106 trestnými sekundami skončili na poslednom 10. mieste.

Britka Franklinová vyhrala zlato

V kategórii C1 ženy sa majsterkou sveta stala Britka Mallory Franklinová, ktorá pridala v Pau už druhý najcennejší kov po súťaži hliadok 3x C1. Striebro si vybojovala Češka Tereza Fišerová a bronz Brazílčanka Ana Satilová.

Austrálska favoritka Jessica Foxová so 6 trestnými sekundami skončila šiesta, Slovenka Monika Škáchová nepostúpila do finále. V semifinálových výsledkoch jej patrila celková 19. priečka. Ďalšie dve Slovenky Simona Maceková a Simona Glejteková nepostúpili z kvalifikácie.

Majstrovstvá sveta vo vodnom slalome - Pau

piatok - výsledky:

C2 muži – finále: 1. Gauthier Klauss, Matthieu Péché (Fr.) 105,30 (2), 2. Ladislav a Peter Škantárovci (SR) 105,37 (0), 3. Robert Behling, Thomas Becker (Nem.) 106,15 (0), 4. Jonáš Kašpar, Marek Šindler (ČR) 106,34 (0), 5. Nicolas Scianimanico, Hugo Cailhol (Fr.) 107,53 (2),… 8. Tomáš Kučera, Ján Bátik 118,15 (6),… 10. Pavol a Peter Hochschornerovci (všetci SR) 217,56 (106)



C1 ženy – finále: 1. Mallory Franklinová (V. Brit.), 2. Tereza Fišerová (ČR), 3. Ana Satilová (Braz.), 4. Eilidh Gibsonová (V. Brit.), 5. Rosalyn Lawrencová, 6. Jessica Foxová (obe Aus.) … 19. Monika Škáchová 131,85 (6) – nepostúpila do finále, … Simona Maceková a Simona Glejteková (všetky SR) nepostúpili z kvalifikácie



K1 muži – finále: 1. Ondřej Tunka 91,84 (0), 2. Vít Přindiš (ČR) 91,86 (0), 3. Peter Kauzer (Slovin.) 92,13 (2). 4. Sebastian Schubert (Nem.) 92,37 (0), 5. Boris Neveu (Fr.) 92,51 (0), 6. Joseph Clarke (V. Brit.) 93,34 (0),… 16. Jakub Grigar 96,29 (2),… 24. Andrej Málek (SR) 97,47 (2). 25. Martin Halčin (SR) 98,44 (2) – v semifinále.

