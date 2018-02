Skvelá Viktória Kužmová postúpila v Budapešti do semifinále dvojhry

BUDAPEŠŤ 22. februára (WebNoviny.sk) - Slovenská lucky loserka z kvalifikácie Viktória Kužmová zvíťazila za 75 minút 6:4, 6:2 nad Chorvátkou Petrou Martičovou v stretnutí piatkového štvrťfinále dvojhry na tenisovom turnaji WTA International Hungarian Ladies Open v maďarskej Budapešti.

Už o dva triumfy zlepšila svoje dvojnásobné osemfinálové osobné maximum na hlavnej profesionálnej úrovni spred tohto týždňa. V sobotňajšom semifinále bude Kužmová čeliť lepšej z duelu Alison van Uytvancková (Belg.) - Šuaj Čang (Čína-2).

Odvrátila šesť brejkbalov

Kužmová odvrátila šesť brejkbalov Martičovej v dramatickej tretej hre, dva v rade. S ďalšou hrozbou si poradila v piatom geme. Povestné "nedáš - dostaneš" sa v neprospech Chorvátky naplnilo pri jej manku 4:5.

Zo skóre 15:40 na servise si síce ešte vynútila zhodu, ale Slovenka zužitkovala následný tretí setbal. Navyše, odskočila na 3:1 v druhom dejstve, v pohode to potvrdila. V šiestej hre síce Kužmová nedala dve jednotlivé šance na "poistku", potom sa však posunula na 5:2 a v ôsmom geme sa presadila na returne z manka 0:40.

"Zahrala som vážne veľmi dobre - ako v každom zápase na tomto turnaji. Tie brejkbaly proti mne som už aj prestala rátať. Odvracala som ich za dva týždne toľko - tu aj predtým vo Fed Cupe, celkom sa mi to darí... Samozrejme, bola by som radšej, ak by som ich vôbec nemusela odvracať. Ten prvý set ma povzbudil, ale aj pri náskoku setu a brejku som vedela, že sa to môže rýchlo zvrtnúť. Teší ma, že som ten záver ustála. Som veľmi rada, že som v semifinále. Vo všetkých troch zápasoch v hlavnej súťaži som zahrala dobre, nedokážem vyzdvihnúť jeden z nich," povedala Kužmová pre agentúru SITA.

Hodnotenie trénera Mertiňáka

Kužmová hrala s 27-ročnou Martičovou, 56. v hodnotení, premiérovo v kariére. Taká bola aj jej konfrontácia s 28-ročnou nemeckou finalistkou Wimbledonu 2013 Sabine Lisickou (173., bola však už aj na 12. priečke) v osemfinále, resp. s 27-ročnou rumunskou štvorkou podujatia Soranou Cirsteovou (36.) v 1. kole.

"Počas prvého setu mala Martičová oveľa viac príležitostí a neskôr proti setbalom v desiatom geme dobre zaservovala, ale Vika premenila tretiu možnosť. Ešte viac sa tým uvoľnila, odvtedy hrala naozaj super, ľahšie získavala gemy pri svojom podaní. Celkovo rozhodlo, že bola agresívnejšia od základnej čiary, chodila do toho, nečakala na chyby súperky a lepšie zvládala dôležité fiftíny. Navyše, vynikajúco servovala, hoci aj Martičová dávala podania s rýchlosťou 180-190 km/h," povedal kouč Michal Mertiňák pre SITA.

Vo finále ´kvaldy´ prehrala z dvoch mečbalov

Medzi najlepšími šestnástimi na podujatí pod hlavičkou Tenisovej asociácie žien (WTA) bola Kužmová už v októbrovom Linzi a januárovom Aucklande. Aj so zarátaním grandslamových akcií, ktoré sú v agende Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF), štartuje v "main draw" na šiestom turnaji, bez výnimky ako kvalifikantka či tzv. LL. Do tohto týždňa naposledy to bolo na prelome januára a februára v Petrohrade, kde v 1. kole prehrala s domácou Dariou Kasatkinovou.

Zverenkyňa Michala Mertiňáka v rámci projektu NTC Kužmová aj v Linzi a Aucklande mala nemeckú osemfinálovú prekážku: nestačila na Tatjanu Mariovú (2:6, 3:6), resp. Juliu Görgesovú (4:6, 0:6). V stredu proti Lisickej potvrdila platnosť okrídleného: do tretice všetko dobré. Navyše, ako bonus k tomu pridala piatkový úspech.

"Vika tu vo všetkých troch zápasoch v hlavnej súťaži zahrala porovnateľne výborne proti kvalitným hráčkam, ktoré boli favoritkami. Vo finále ´kvaldy´ prehrala z dvoch mečbalov, vtedy na ňu doliehala choroba, taká zimná klasika - prechladnutie, kašeľ, hoci bez zvýšenej teploty. Stále nie je úplne fit, ale pomohol jej ten voľný štvrtok. Je síce unavená, ale podľa mňa jej to trochu aj pomohla, hrá ešte uvoľnenejšie s vedomím, že nemá čo stratiť. Na semifinále osobne skôr predpokladám Van Uytvanckovú, hoci priamo na tomto turnaji som ju ešte nevidel hrať, dnes sa na ňu pôjdem pozrieť. Šuaj Čang som sledoval včera proti Janke Čepelovej," skonštatoval Mertiňák.

Má šancu dostať sa do elitnej stovky

Devätnásťročná Košičanka Kužmová, rekordne 121. v singlovom renkingu, prehrala za 146 minút 7:6 (8), 6:7 (4), 3:6 s Belgičankou Ysaline Bonaventurovou v pondelňajšom finálovom 2. kole kvalifikácie v Budapešti, ale napokon dostala druhú šancu namiesto chrípkou odstavenej Češky Kristýny Plíškovej a zatiaľ ju využíva prevratným spôsobom. Už má istotu 122 bodov do hodnotenia (12+110) a prémie 11 500 USD pred zdanením.

V okamihu premenenia mečbalu sa posunula na 109. post v online prepočte. Ak v sobotu uspeje, dostane sa hlboko do Top 100, orientačne na 95. priečku.

"Prišla som sem chorá, dosť ma bolelo hrdlo. Nevedela som, či budem schopná hrať. To hrdlo cítim stále, ale úrovňou energie som pomerne v pohode, pri hre mi tá choroba príliš neprekáža. Obe možné semifinálové súperky poznám, sú to veľmi kvalitné hráčky. Bez ohľadu na meno súperky to teda bude ťažký zápas. Typovo sú to porovnateľné tenistky, snažia sa hrať agresívne, bolo by to vcelku približne rovnaké," predznamenala Kužmová.

Budapešť - dvojhra - štvrťfinále Viktória Kužmová (SR) – Petra Martičová (Chor.) 6:4, 6:2 za 75 minút

