Skvelá Schmiedlová zdolala nasadenú „sedmičku“ a v Bogote postúpila do finále

BOGOTA 15. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Karolína Schmiedlová zvíťazila za 87 minút presvedčivo 6:3, 6:2 nad Rumunkou Anou Bogdanovou nasadenou ako siedmou v stretnutí sobotňajšieho semifinále dvojhry na turnaji WTA International Claro Open Colsanitas v kolumbijskej Bogote. Bol to Schmiedlovej premiérový vzájomný duel s 25-ročnou 76. ženou singlového renkingu Bogdanovou.

"Nebol to jednoduchý zápas. Bola som fakt nervózna, najmä ku koncu na mňa doliehal tlak. Na tomto turnaji som uspela v zápase na okruhu WTA po roku a pol, v semifinále som nebola naozaj veľmi dlho. Už z postupu do takejto fázy som teda mala veľkú radosť, zároveň som však nesmierne túžila uspieť aj v sobotu. Vedela som, že triumf by mi pomohol - je to kopa bodov, mohla som sa vrátiť do Top 100. Bola to naozaj značná záťaž a som hrdá a šťastná, že som napokon obstála. Myslím si, že som zahrala dobre," povedala Schmiedlová, citoval ju web WTA.

"V Bogote som predtým hrala raz a neuspela som už v 1. kole. Teraz som sa v dejisku dlhšie pripravovala na nadmorskú výšku a všetky ďalšie aspekty. Teší ma, že znova hrám na antuke. Cítim sa na kurte dobre, odkedy som sem pricestovala. Bojujem o každý fiftín a zdá sa mi, že zlá etapa môjho tenisu je za mnou. Finále bude podľa mňa kvalitné, teším sa naň," dodala Slovenka.

Na finále čakala od júla 2015

Schmiedlová bude v nedeľu o 19.00 h SELČ bojovať o trofej s 26-ročnou španielskou päťkou podujatia Larou Arruabarrenovou-Vecinovou (79., najvyššie bola na 52. priečke). Má proti nej štatistiku 1:0, presadila sa 6:3, 6:4 pred štyrmi rokmi v kvalifikácii na tvrdom povrchu v Indian Wells.



Dvadsaťtriročná Košičanka Schmiedlová bola medzi najlepšími štyrmi na úrovni Tenisovej asociácie žien (WTA) prvý raz od septembra 2015, keď sa jej to podarilo v Soule. Na finále čakala ešte o čosi dlhšie, a to od júla 2015 - vtedy napokon aj získala titul v Bukurešti, druhý vo svojej kariére po Katoviciach z apríla 2015.

Zverenkyňa Milana Martinca v rámci projektu NTC v pondelok dosiahla svoj premiérový zápasový úspech v hlavnej singlovej súťaží nad úrovňou ITF od októbra 2016, keď bola v osemfinálovom 2. kole na turnaji WTA tiež so štatútom International v Luxemburgu. Medzičasom pridala v kolumbijskej metropole ďalšie tri triumfy.

Posunie sa do prvej svetovej stovky

Niekdajšia 26. žena svetového rebríčka WTA vo dvojhre Schmiedlová, teraz 132. v systéme, už má istotu 180 bodov do hierarchie a prémie 21 400 USD pred zdanením.

Šampiónka získa 280 bodov a 43 000 USD brutto. V online prepočte sa Slovenka posunula na 99. post, tento týždeň má v dosahu 84. miesto. Extrémne prospieva svojej ambícii zmestiť sa nad čiaru hlavnej súťaže dvojhry na parížskom antukovom grandslamovom Roland Garros.

Zatiaľ úspešnejšia zo sestier Schmiedlových figuruje v oficiálnej predbežnej nominácii Slovenska na stretnutie s domácim Bieloruskom 21. - 22. apríla na tvrdom povrchu v hale Čižovka v Minsku v play-off o svetovú skupinu Pohára federácie 2019 reprezentačných družstiev žien.

Bogota - dvojhra - semifinále Karolína Schmiedlová (SR) - Ana Bogdanová (Rum.-7) 6:3, 6:2 za 87 minút





