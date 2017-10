Skutočným ministrom obrany podľa SaS nie je Gajdoš, ale emisár predsedu SNS Danka

BRATISLAVA 13. októbra (WebNoviny.sk) - Obstaranie nadzvukových stíhačiek a otázky okolo ochrany vzdušného priestoru by mala riešiť špeciálna komisia, v ktorej by mala mať zastúpenie aj opozícia. Navrhuje to opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS). Uvádza sa to v tlačovej správe, ktorú agentúre SITA poskytla hovorkyňa strany Katarína Svrčeková.

SaS pripomína precedens z minulosti

Sulíkovci pripomínajú, že precedens v tomto smere už existuje, keď v minulosti pri privatizácii SPP za vlády Mikuláša Dzurindu v privatizačnej komisii pôsobil aj vtedy opozičný politik Robert Fico.

„Pokiaľ ide o výmenu ruských migov za nové nadzvukové lietadlá, strana SaS nemá žiadne preferencie okrem tej, aby to boli stroje niektorého z členských štátov NATO a slovenské ozbrojené sily k nim prišli na základe transparentného a nediskriminačného procesu, ktorý zabezpečia odborníci, a nie lobisti," zdôraznil tímlíder strany pre vnútornú a vonkajšiu bezpečnosť Ľubomír Galko.





Najsilnejšia opozičná strana v tejto súvislosti vyjadruje znepokojenie, že "tieňový" minister obrany Ján Hoľko predstavil verejnosti víziu, z ktorej vyplýva, že Slovensko bude naďalej používať zastarané a poruchové migy, pričom nie je jasné, kto bude zabezpečovať ich servis a za akú cenu.

Zároveň sa ruší projekt, o ktorom predošlý minister obrany za Smer-SD Martin Glváč hovoril ako o hotovom, znamenal prenájom švédskych stíhačiek Gripen podľa vzoru Českej republiky a kupovať sa budú nové stroje.

Gajdoš nie je skutočným ministrom obrany

Skutočným ministrom na ministerstve obrany nie je podľa liberálov minister Peter Gajdoš, ale emisár predsedu SNS Andreja Danka a zároveň generálny tajomník služobného úradu ministerstva Ján Hoľko. Podľa liberálov je úplne nepochopiteľné, že o novom programe protivzdušnej obrany Slovenska neinformoval na tlačovej konferencii sám minister, ale práve Hoľko.

Generálny tajomník služobného úradu sa vo štvrtok na tlačovej besede vyjadril aj k otázke jeho vzťahu s Andrejom Dankom. Zdôraznil, že "z ľudského hľadiska je pre mňa pán Danko viac ako priateľ. To si vysvetlite ako chcete. Z hľadiska profesionálneho som člen SNS, pán Danko je predseda, ktorý stranu posunul za päť rokov do parlamentu a ja som členom strany, ktorý na týchto procesoch aktívne pracoval. Považujem ho za neskutočne inteligentného, vzdelaného, charizmatického mladého politika, ktorý má šancu byť úspešným, pokiaľ si to nepokazí."

„Rozhodnutia ministerstva obrany v správe SNS a spôsob, akým ich jeho predstavitelia komunikujú, je nedôveryhodný a vyvoláva najmä v odbornej verejnosti domnienky, že hlavným dôvodom zmien sú provízie, ktoré majú vyplynúť z predlžovania životnosti migov a nákupu nových stíhačiek,“ upozorňuje exminister Galko.

