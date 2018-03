Skripaľa mohli otráviť látkou pochádzajúcou zo Slovenska, krajina tvrdenia odmieta

BRATISLAVA 17. marca (WebNoviny.sk) - Slovenská republika odsudzuje útok na bývalého špióna Sergeja Skripaľa a kategoricky odmieta, že by s ním mala niečo spoločné.

„Rozhodne odmietame, aby bolo Slovensko akokoľvek spájané s chemickými zbraňami - či už 4. generácie alebo inými - a ich použitím," uviedol hovorca slovenského ministerstva zahraničných vecí Peter Susko v reakcii na informácie, že látka Novičok, ktorou Skripaľa a jeho dcéru otrávili, mohla pochádzať zo Slovenska.



Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová v sobotu informovala, že nervovoparalytická látka Novičok, ktorou Skripaľa otrávili, mohla pochádzať zo Slovenska, Česka, Švédska či samotnej Veľkej Británie. To sú podľa nej krajiny, ktoré túto látku skúmajú od konca 90. rokov.

Otrávenie Skripaľa spojilo lídrov Spojených štátov, Nemecka, Francúzska a Veľkej Británie. Americký prezident Donald Trump, nemecká kancelárka Angela Merkelová, francúzsky prezident Emmanuel Macron aj britská premiérka Theresa Mayová sú podpísaní pod spoločným vyhlásením, v ktorom uvádzajú, že "neexistuje žiadne iné uspokojivé vysvetlenie" kauzy Skripaľ, ako to, že tohto bývalého ruského agenta a jeho dcéru otrávili na príkaz Ruska.



Ruské odmietnutie „legitímnej požiadavky zo strany Veľkej Británie", aby sa Moskva vyjadrila, či s týmto činom má niečo spoločné, podľa Trumpa, Merkelovej, Macrona a Mayovej iba „ešte viac podčiarkuje, že (Rusko) je za to zodpovedné". Otrávenie Skripaľa a jeho dcéry na území Veľkej Británie je podľa lídrov štyroch kľúčových západných krajín „útokom na suverenitu Veľkej Británie, porušením medzinárodného práva" a tiež „prvým útokom nervovou látkou v Európe od druhej svetovej vojny".

Tento útok by mal byť aj predmetom budúcotýždňovej Európskej rady. Veľká Británia žiadala Rusko, aby sa k tomu vyjadrilo. Rusko však podľa May vyjadrilo "opovrhnutie" požiadavkou zo strany Londýna, aby vysvetlilo situáciu. Londýn preto vyhostil 23 ruských diplomatov a rozšíril protiruské sankcie. Rusi sa v reakcii na to takisto rozhodli vyhostiť 23 britských diplomatov.

Skripaľa a jeho dcéru Juliu našli 4. marca v bezvedomí na lavičke v obchodnom dome v anglickom meste Salisbury. Obaja sú odvtedy v nemocnici v kritickom stave. Podľa britských vyšetrovateľov boli otrávení nervovo paralytickou látkou známou ako Novičok, ktorú vyrábala armáda Sovietskeho zväzu na konci studenej vojny. Skripaľa v roku 2004 v Rusku zatkli ako dvojitého agenta pracujúceho aj pre britské výzvedné služby. V roku 2006 ho obvinili, že od roku 1995 pracoval pre britské tajné služby a poskytoval im informácie o ruských tajných agentoch pôsobiacich v Európe. Odsúdili ho na 13 rokov, no po štyroch rokoch strávených za mrežami ho v roku 2010 prepustili v rámci výmeny špiónov medzi Ruskom a Spojenými štátmi.

