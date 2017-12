ŠKODA pomáha Teach for Slovakia: Vyše 170 000 kilometrov pre lepšie vzdelanie

BRATISLAVA 5. decembra 2017 (WBN/PR)

Prestížny vzdelávací program Teach for Slovakia začal štvrtý ročník

ŠKODA AUTO Slovensko partnerom programu od roku 2015

Učitelia najazdili na automobiloch ŠKODA už vyše 170 000 kilometrov bez jedinej poruchy

V novom školskom roku ŠKODA odovzdala programu dve nové vozidlá – modely ŠKODA RAPID 1,0 TSI a ŠKODA RAPID SPACEBACK 1,0 TSI.



Prestížny program Teach for Slovakia, ktorého cieľom je zlepšiť systém vzdelávania na Slovensku, vstúpil do štvrtého roku svojho pôsobenia. Poslanie projektu napĺňa už 50 budúcich lídrov. Projekt od roku 2015 podporuje aj spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko v pozícii partnera, ktorý pomáha s mobilitou členov tímu Teach for Slovakia. Učitelia doteraz na automobiloch značky ŠKODA najazdili vyše 170 000 km bez jedinej poruchy.



„Spôsob, akým program Teach for Slovakia buduje lepšiu budúcnosť Slovenska, si získal náš rešpekt a úctu. Sme radi, že k úspechu projektu prispievajú aj automobily značky ŠKODA, ktoré tímu Teach for Slovakia pomáhajú rýchlejšie a najmä spoľahlivo a bezpečne prekonávať vzdialenosti v odľahlejších oblastiach s minimálnou dopravnou dostupnosťou. Aj vďaka tomu môžu učitelia svoj čas využívať efektívnejšie v prospech vzdelávania detí,“ povedal Ing. Marek Růžička, konateľ ŠKODA AUTO Slovensko.



Teach for Slovakia je občianska iniciatíva pre lepšie vzdelanie. Základnou ideou pôsobenia programu je viera, že na zlepšenie systému školstva je potrebná skupina pre školstvo zapálených lídrov, ktorí sú mimoriadne schopní, dobre poznajú realitu škôl, pôsobia v rôznych oblastiach spoločnosti a budú spoločne pracovať na zmenách v školách, aby raz všetci žiaci dostali kvalitné vzdelanie, ktoré im pomôže v živote uspieť.



„Do Teach for Slovakia každý rok priťahujeme perspektívnych lídrov, ktorí vo svojom štúdiu či práci preukázali výnimočné schopnosti a výsledky. Najskôr pôsobia dva roky ako učitelia na základných školách, kde vďaka svojmu vysokému nasadeniu dokážu pozitívne ovplyvniť životy detí, byť partnerom riaditeľovi a učiteľom v rozvoji školy, ako aj inšpirovať ďalších mladých ľudí k práci pre školstvo. Neraz pracujú vo veľmi ťažkých podmienkach, vďaka čomu spoznajú naše školstvo ako málokto,“ približuje podstatu programu Stanislav Boledovič, zakladateľ a CEO Teach for Slovakia. „Keď absolventi programu následne naštartujú svoje kariéry v biznise, školstve, politike či v médiách, v pozícii ambasádorov projektu sa stanú hnacou silou zlepšenia vzdelávacieho systému na Slovensku,“ dodáva Stanislav Boledovič.



Program v školskom roku 2017/2018 vstúpil do svojho štvrtého ročníka, ktorý v historickej budove Národnej rady SR slávnostne otvoril patrón projektu, prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Misiu projektu na 21 základných školách v celej republike v súčasnosti napĺňa 31 budúcich lídrov a v pozícii jeho ambasádora pôsobí už 19 absolventov. Postupne sa už dostávajú do rolí, v ktorých štartujú zmeny nielen vo vzdelávaní na školách.



Veronika Klindová-Pavlíková cez Teach for Slovakia pôsobila dva roky na školách v Levoči a bratislavskej Vrakuni, dnes pôsobí ako jeden z ambasádorov iniciatívy: „Situácia v základných školách je z roka na rok zúfalejšia. Najmä pre nízke platy a vysokú byrokraciu odchádzajú zo škôl mnohí mladí ambiciózni učitelia, keď si chcú založiť rodiny. A šikovní gymnazisti o povolaní učiteľa dnes už vôbec neuvažujú. Úpadok potvrdzujú aj merania OECD, v rámci ktorého Slovensku v minulom roku opäť odmerali významné zhoršenie vzdelávacích výsledkov našich detí. Až 31 % z nich je v rizikovej skupine bez základnej čitateľskej a matematickej gramotnosti.“



ŠKODA AUTO Slovensko je partnerom Teach for Slovakia od roku 2015. Spoločnosť pomáha s mobilitou členov tímu v menej rozvinutých regiónoch Slovenska, čím šetrí ich čas, ktorý využívajú efektívnejšie na vzdelávanie detí. Učitelia pri plnení svojho poslania doteraz na šiestich automobiloch značky ŠKODA najazdili vyše 170 000 km bez jedinej poruchy. V novom školskom roku odovzdali zástupcovia ŠKODA AUTO Slovensko programu dve nové vozidlá – modely ŠKODA RAPID 1,0 TSI a ŠKODA RAPID SPACEBACK 1,0 TSI.



Teach for Slovakia je súčasťou celosvetového programu Teach For All, ktorý pôsobí v 35 krajinách na viac ako 1 000 školách s cieľom zlepšiť vzdelávací systém pre všetky deti. Programom už prešlo viac ako 60 tísíc mladých lídrov, ktorí dali šancu na lepší život tisícom detí po celom svete. Podporujú ho také osobnosti svetového biznisu ako napríklad svetový líder IT biznisu Bill Gates s manželkou, rodina Waltonovcov, vlastniaca jednu z najväčších sietí obchodov na svete Wal-Mart, Jeff Bezos, zakladateľ spoločnosti Amazon, či spoločnosti Google, EMERSON alebo VISA. Na Slovensku je to napríklad spolumajiteľ spoločnosti ESET a filantrop Anton Zajac. Záštitu nad programom prevzal prezident SR Andrej Kiska. Program Teach for Slovakia je realiziovaný v partnerstve s oficiálnou podporou Ministerstva školstva SR.

