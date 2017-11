ŠKODA ocenená ako najlepšie komunikujúca automobilová značka v súťaži Hermes Komunikátor roka 2017

BRATISLAVA 15. novembra 2017 (WBN/PR) – Spomedzi automobilových spoločností na Slovensku najlepšie so svojimi zákazníkmi komunikuje ŠKODA AUTO Slovensko. Vo štvrtom ročníku súťaže HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA 2017 získala dve ocenenia pre Najlepšie komunikujúcu inštitúciu v kategórii Automobily. V tomto roku organizátori súťaže do hodnotení inštitúcií v tradičných kategóriách Bankovníctvo, Poisťovníctvo, Telekomunikácie a Obchodné reťazce po prvýkrát zaradili aj kategóriu Automobily.



„Automobilový priemysel patrí k ťahúňom našej ekonomiky. Slovenská verejnosť preto citlivo vníma a sleduje témy spojené s automotive. S tým súvisí aj potreba profesionálnej a nápaditej komunikácie s verejnosťou a zákazníkmi. Teší ma, že značka ŠKODA je jednotkou nielen v predaji automobilov, ale rovnako ju vníma verejnosť a naši fanúšikovia aj podľa úrovne našej komunikácie,“ uviedol Ing. Marek Růžička, konateľ spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.



ŠKODA AUTO Slovensko získala vo štvrtom ročníku súťaže HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA 2017 hneď dve ocenenia pre Najlepšie komunikujúcu inštitúciu v kategórii Automobily. Prvé miesto jej patrí za komunikáciu so zákazníkmi na základe kvantitatívneho prieskumu spoločnosti MEDIAN SK. Ďalšie ocenenie „Cena verejnosti“ získala vďaka hlasovaniu fanúšikov na webe www.cenyhermes.sk.



Projekt Hermes Komunikátor roka je jediné ocenenie, ktoré hodnotí komunikáciu inštitúcií so zákazníkom na Slovensku. V tomto roku hodnotenie vychádzalo z výsledkov reprezentatívneho kvantitatívneho prieskumu, ktorý realizovala spoločnosť MEDIAN SK na vzorke vyše 9 000 respondentov v období od januára do septembra 2017. Druhým hodnotením je Cena verejnosti, v rámci ktorého mohla verejnosť od 15. septembra do 15. októbra 2017 hlasovať za najlepšie komunikujúcu inštitúciu v internetovej ankete. O držiteľoch Ceny verejnosti rozhodlo 40 348 hlasujúcich.



Hermes Komunikátor roka organizuje agentúra 2lovebrands, s.r.o. v spolupráci s prieskumnou spoločnosťou MEDIAN SK, s.r.o. Odbornými garantmi projektu sú Prof. PhDr. Pavel Horňák, PhD., vedúci Katedry marketingovej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Ing. Jindřich Bardon, analytik výskumu sr., Slovenský rozhlas RTVS, a Mgr. Josef Fišer, obchodný a marketingový riaditeľ MEDIAN SK, s.r.o.