Sjöströmová útočila na svetový rekord, Hosszúová doma zaklincovala zlatý hetrik

BUDAPEŠŤ 24. júla (WebNoviny.sk) - Maďarská reprezentantka Katinka Hosszúová zvíťazila na 200 m polohové preteky na domácich majstrovstvách sveta v plávaní v dlhom bazéne v Budapešti (23. - 30. júla) a zavŕšila tak zlatý hetrik. Na tejto trati bola najrýchlejšia aj v Barcelone 2013 a Kazani 2015. "Železná lady" triumfovala časom 2:07,00 min a na striebornú priečku odsunula Jui Ohašiovú z Japonska, bronzová skončila Američanka Madysin Coxová.

Okrem toho, že Hosszúová je už trojnásobnou majsterkou sveta v tejto disciplíne, môže sa pýšiť aj titulom úradujúcej olympijskej víťazky a svetovej rekordérky (2:06,12). Dvadsaťosemročná Maďarka pre finále krátkej polohovky obetovala svoju účasť v semifinále znakárskej stovky, na ktorej je takisto olympijskou šampiónkou z Ria de Janeiro 2016. Pre domácu krajinu vybojovala na aktuálnom šampionáte v plaveckých športoch prvú zlatú medailu. "Hádam už nič lepšie neexistuje ako stať sa majsterkou sveta v Budapešti. Som hlboko dojatá. Bolo pre mňa ťažké pred finále zostať pokojná a vyhnúť sa premotivovaniu. Priala som si dosiahnuť lepší čas, ale teraz už na tom nezáleží, cítim sa aj tak skvele," povedala pre oficiálny web šampionátu Hosszúová.

Majsterka sveta po štvrtýkrát

Štvrtýkrát sa na 100 m motýlik stala majsterkou sveta Švédka Sarah Sjöströmová, ktorá má zlato v tejto disciplíne z Ríma 2009, Barcelony 2013 aj Kazane 2015. Dvadsaťtriročná rodáčka zo štokholmskej štvrte Salem absolvovala trať v novom rekorde šampionátu (55,53), pričom za vlastným svetovým rekordom zaostala len o 5 stotín. Predtým v nedeľu sa stala prvou ženou histórie, ktorá zaplávala 100 m voľný spôsob pod 52 sekúnd (51,71). Podarilo sa jej to na prvom úseku vp finále štafiet na 4 x 100 m.

"Bola som ešte unavená z nedeľných pretekov, ale zároveň aj veľmi nadšená. Nemohla som sa dočkať štartu a chcela som hneď skočiť do vody. Rekord šampionátu som nečakala, pretože sa tento rok sústredím na voľný spôsob. Som zvedavá, čo sa mi podarí dosiahnuť na 50 m kraul a motýlik," vyjadrila sa Sjöströmová. Striebro na 100 m motýlik získala Austrálčanka Emma McKeonová a bronz Kelsi Worrellová z USA. V rozplavbách sa v nedeľu predstavila aj slovenská reprezentantka Barbora Mišendová, ktorá časom 1:01,71 obsadila 34. miesto.

Brit Adam Peaty sa blysol

Tretím zlepšením rekordu šampionátu sa na 100 m prsia blysol Brit Adam Peaty, ktorý časom 57,74 s obhájil zlato z Kazane 2015. Dvadsaťdvaročný rodák z Uttoxeteru je aj držiteľom svetového maxima na tejto trati (57,13), ktorým triumfoval na olympijských hrách v Riu de Janeiro 2016. "Teší ma rekord šampionátu. Nebolo to jednoduché, ale rezervované a už sa teším na päťdesiatku. Po hrách v Riu máme celkom mladý tím a snažím sa na seba tlačiť sám, keďže necítim, že by ma niekto z krajanov mohol posúvať vpred. Bazén je úžasný. Vedel som to už v marci, keď som tu bol na fotení," povedal Peaty.

Na striebornom stupienku skončil Kevin Cordes zo Spojených štátov amerických, na bronzovom Kirill Prigoda z Ruska. Slovenský reprezentant Tomáš Klobučník vo svojom jedinom individuálnom štarte dosiahol v nedeľných rozplavbách čas 1:00,96, stačilo mu to na 29. miesto.

Najstarší medailista

Premiérový titul individuálneho majstra sveta v dlhom bazéne získal Brit Benjamin Proud, ktorý sa tešil zo zlata na 50 m motýlik časom 22,75 s. "Po semifinále som si nemyslel, že môžem získať medailu, takže keď som dohmatol, myslel som si, že ostatní chalani budú oslavovať. Nestalo sa tak a je skvelé byť svetovým šampiónom na 50 m motýlik. Naďalej sa však sústredím na 50 m kraul," prezradil po pretekoch Proud. Striebro si vyplával 37-ročný Brazílčan Nicholas Santos, ktorý sa zároveň stal najstarším medailistom v histórií MS.

"Som šťastný, že som mohol zopakovať svoj výsledok z Kazane, aj keď som takmer s plávaním v decembri skončil. Mám syna, ktorý bude mať v utorok prvé narodeniny a strieborná medaila bude pre neho pekný darček. V mojom veku už nie je jednoduché súťažiť s mladíkmi. Našťastie mám silné telo, dodržiavam životosprávu a dostatočne oddychujem, takže tu môžem byť," vyznal sa Santos. Tretí finišoval Andrij Govorov z Ukrajiny.

Nový juniorský svetový rekord (53,38 s) dosiahol v semifinále znakárskej stovky Rus Kliment Kolesnikov, ktorý vylepšil svoje predchádzajúce svetové maximum (53,65) z júla 2016.

MAJSTROVSTVÁ SVETA V PLÁVANÍ V DLHOM BAZÉNE:

MUŽI:

1. Adam Peaty (V. Brit.) 57,74 s, 2. Kevin Cordes (USA) 58,79, 3. Kirill Prigoda (Rus.) 59,05.

Benjamin Proud (V. Brit.) 22,75 s, 2. Nicholas Santos (Braz.) 22,79, 3. Andrij Govorov (Ukr.) 22,84.

ŽENY:

1. Sarah Sjöströmová (Švéd.) 55,53 s, 2. Emma McKeonová (Aus.) 56,18, 3. Kelsi Worrellová (USA) 56,37.

1. Katinka Hosszúová (Maď.) 2:07,00 min., 2. Jui Ohašiová (Jap.) 2:07,91, 3. Madysin Coxová (USA) 2:09,71.

