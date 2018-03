Situáciu na Slovensku môžu vyriešiť jedine predčasné voľby, tvrdí SaS po stretnutí s Kiskom

BRATISLAVA 8. marca (WebNoviny.sk) – Jedine predčasné parlamentné voľby môžu podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) vyriešiť súčasnú situáciu v krajine. Je to najkorektnejšie a najférovejšie riešenie.

Sme presvedčení, že dnešná vláda aj dnešné zloženie parlamentu nezodpovedá tomu, čo chcú občania. Preto, lebo minimálne jedna strana (strana Sieť, pozn. redakcie), ktorú voliči zvolili do parlamentu, už neexistuje, povedal pre médiá po stretnutí s prezidentom Andrejom Kiskom líder SaS Richard Sulík.

Stretnutím s predstaviteľmi strany SaS pokračoval vo štvrtok prezident Kiska v rokovaní s lídrami politických strán o aktuálnej situácii. Odštartoval ich v stredu 7. marca s opozičnými hnutiami Sme rodina – Boris Kollár a Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO).

Na stretnutie s prezidentom prišli do Prezidentského paláca predseda strany SaS Richard Sulík, podpredsedovia SaS Ľubomír Galko a Jana Kiššová ako aj podpredsedníčka Národnej rady SR Lucia Ďuriš Nicholsonová a predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová.

Predčasné voľby pred letom

SaS dôrazne odmieta akékoľvek iné formy zmeny vlády. Je za čo najskoršie konanie predčasných volieb. Sulík si myslí, že predčasné voľby môžu byť aj v záujme Smeru, ktorý bude podľa neho postupne strácať voličov. Ideálne by bolo konanie predčasných volieb do NR SR už pred letom a ak nie, tak sa ako vhodný termín, ktorý by zabezpečil vysokú účasť voličov, núkajú jesenné komunálne voľby, myslí si Sulík a pripomína, že čím vyššia účasť, tým silnejší mandát pre zvolených poslancov. Slovensko sa totiž podľa predsedu SaS nachádza v hlbokej kríze.





„Dvojnásobná úkladná vražda ukázala veľa rôznych napojení, prepojení, podvodov. Nikdy nemala mafia bližšie k premiérovi ako dnes. Už či to súvisí, alebo nesúvisí s tou vraždou, tieto veci vyplávali na povrch. Preto si myslíme, že predčasné voľby by mali byť čím skôr,“ povedal médiám Sulík po stretnutí s prezidentom.

Stretnutie nepriblížil, povedal iba, že bolo konštruktívne. Rozhovory s prezidentom považuje v „časoch krízy“ za dôležité pre krajinu. Podľa Sulíka rekonštrukcia vlády formou výmeny ministra kultúry Mareka Maďariča za Erika Tomáša „nie je ani len z dažďa pod odkvap, to je z odkvapu do veľkej búrky“.

Sakovú nevedia posúdiť

Rovnako vníma aj demisiu ministra vnútra Roberta Kaliňáka, ak ho nahradí Martin Glváč. Štátnu tajomníčku ministerstva vnútra Denisu Sakovú, o ktorej sa v tejto súvislosti tiež hovorí, posúdiť nevie.





„Zatiaľ sa nijak výrazne neprejavila, ale spraviť túto jednu zmenu nie je zásadná rekonštrukcia vlády,“ dodal Sulík s tým, že sú to otázky na koalíciu. Upozornil, že vypísanie nových volieb je možné aj vtedy, ak parlament nie je 90 kalendárnych dní uznášaniaschopný. V takom prípade prezident Národnú radu SR rozpustí a vypíše nové voľby. Parlament nie je uznášaniaschopný, ak v ňom bude tých 90 dní len 75 hlasov, čiže bude veľmi dôležité, ako sa k tomu postavia poslanci za stranu Most“, upozornil predseda SaS.

Vyzýva na pokojnú účasť na pochodoch

Richard Sulík zároveň vyzýva na pokojnú účasť na piatkových pochodoch. Vyzýva všetkých ľudí, ktorí prídu v piatok demonštrovať „za to, že chceme lepšiu krajinu, že chceme najmä slušne spravovanú krajinu, aby to robili pokojne. Nie je riešenie brať do rúk roxorové tyče a ísť sa dobíjať na úrad vlády. To naozaj nie je riešenie,“ upozornil Sulík a poprosil všetkých, aby svoj nesúhlas s vládou vyjadrili pokojne.





Kiska v stredu odštartoval rokovania s politickými stranami, ktoré sa po voľbách 2016 dostali do parlamentu. Témou rokovaní podľa neho je budúcnosť, existencia vlády, vzťah vlády a opozície. S predstaviteľmi strán vládnej koalície a zároveň najvyššími ústavnými činiteľmi – predsedom vlády Robertom Ficom (Smer-SD) a predsedom Národnej rady SR Andrejom Dankom (SNS) by sa mal stretnúť v piatok o 12:00 na Bratislavskom hrade.

Prezident v prejave k aktuálnej politickej situácii v nedeľu 4. marca povedal, že nateraz vidí dve možnosti - „buď rozsiahlu a zásadnú rekonštrukciu vlády, ktorá by nepolarizovala spoločnosť, alebo predčasné voľby, ktoré by v mnohých demokratických krajinách boli najprirodzenejším riešením. Je možné ich urobiť rýchlo a efektívne spolu s komunálnymi voľbami. O tom však musí rozhodnúť parlament 90 hlasmi.“

