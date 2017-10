Situácia v školstve je podľa Lubyovej kritická, Machala má pre svoju funkciu odborné predpoklady

BRATISLAVA 7. októbra (WebNoviny.sk) - V poradí dvadsiata ministerka školstva na Slovensku Martina Lubyová považuje situáciu v rezorte za kritickú. Povedala to v sobotňajšej diskusnej relácií RTVS Sobotné dialógy s tým, že po vyriešení situácie by sa chcela dostať do štádia rozvoja.





Na margo nového generálneho tajomníka služobného úradu Lukáša Machalu, ktorého do funkcie nominovala SNS, uviedla, že má skúsenosti s manažérskymi funkciami a má odborné predpoklady na túto funkciu.

Machala na svojom facebooku šíril rôzne dezinformačné správy, napríklad že ilumináti pripravujú tretiu svetovú vojnu a svet môže zachrániť len ruský prezident Vladimír Putin. „Jeho súkromné názory som nepoznala. K ním sa nemôžem vyjadrovať," uviedla.

Vzdelávanie nie je pre vládu prioritou

Nezaradená poslankyňa Národnej rady SR Zuzana Zimenová si však nemyslí, že rezort školstva je ´horúci´. „Pre vládu vzdelávanie nie je prioritou, preto počas Ficových vlád každý nový rok víta začiatok školského roka nový minister," povedala.

Podľa nej školstvo musia riadiť špičkoví odborníci a ľudia so srdcom pre túto tému. Pre ňu nie je dobrým signálom ani to, keď ministerka povie, že Machala spĺňa všetky predpoklady pre prácu, ktorú mu zverili.





Vízia na ďalších 10 rokov

Lubyová tvrdí, že 260-stranový dokument Učiace sa Slovensko je pre ňu určite prioritou a považuje ho za strategickú a filozofickú víziu na ďalších desať rokov, ktorá musí byť celospoločensky nadimenzovaná, aby sa mohla realizovať dlhodobo.

Lubyová hovorila o tom, že najprv je treba upraviť legislatívu a potom zapracovať konkrétne veci do procesu.





Podľa Zimenovej víziu treba ´zobrať´ a už reálne začať meniť vzdelávací systém. „Hlavnou líniou je individuálnejši prístup učiteľov k deťom. Začleňovanie detí do kolektívu. Ak chceme, aby sa učitelia viac individuálne začali venovať žiakom, potrebujú na to inak štrukturovaný systém vzdelávania, viac asistentov," povedala s tým, že za dôležité považuje aj zmeny v systéme úväzkov učiteľov, zmeny v príprave budúcich učiteľov a aj nové metodiky vzdelávania, nové učebnice.

Ministerka školstva poukázala aj na to, že eurofondy sú len jednou z možností, odkiaľ čerpať peniaze na vedu. Poukázala na Agentúru na podporu výskumu a vývoja (APVV), ktorá je tiež zdrojom financovania vedcov. Tá podľa nej vedcov neobmedzuje v témach, na ktoré sa môžu počas výskumu zamerať a každý vedec si sám určuje tému.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.