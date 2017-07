Singlkanoista Mirgorodský sa stal majstrom sveta do 23 rokov, Mintálová má striebro

ČUNOVO 22. júla (WebNoviny.sk) - Slovensko má tretiu zlatú a celkovo už piatu medailu z majstrovstiev sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov vo vodnom slalome v Čunove. O tretie "domáce" zlato sa v sobotu popoludní postaral singlkanoista Marko Mirgorodský v kategórii C1, keď zvíťazil s náskokom 97 stotín sekundy pred Čechom Václavom Chaloupkom a 2,01 s pred Nemcom Florianom Breuerom.

Mirgorodský dosiahol výsledný čas 93,48 s v jazde bez trestných sekúnd. Zlatom z Čunova nadviazal na medailu rovnakej hodnoty z vlaňajších MSJaU23 v poľskom Krakove, kde bol najlepší ešte medzi juniormi.



Majster sveta sa obával chyby

"Už na štarte som vedel, že niekto predo mnou zašiel finále za 94 - 95 sekúnd. Chcel som tento výkon prekonať," reagoval na otázku agentúry SITA čerstvý majster sveta Marko Mirgorodský.

"Som rád, že sa mi to podarilo, hoci v pasáži za skokom Niagara som toho už mal dosť. Obával som sa, že tam urobím chybu, ktorá by ma mohla pripraviť o medailu," pokračoval Mirgorodský a na záver dodal: "Skutočnosť, že súťažím v domácom prostredí, som vnímal, no tlak som si nepripúšťal. Skôr som pociťoval zodpovednosť. Som šťastný, že sa mi podarilo potešiť množstvo fanúšikov, ktorí sa na nás prišli pozrieť. Boli fantastickí, patrí im naša vďaka."

Eliška Mintálová si ešte predtým vybojovala striebornú medailu v kategórii K1 juniorky v Čunove. Mintálová vo finále dosiahla výsledný čas 105,15 s a vinou dvoch trestných sekúnd zaostala o 88 stotín sekundy za víťaznou Češkou Antoniou Galuškovou. Dlho to vyzeralo aj na druhú slovenskú medailu. Víťazka semifinále Soňa Stanovská pôvodne finišovala s 2 trestnými sekundami na bronzovej pozícii, ale dodatočne jej rozhodcovia zarátali aj druhý "ťuk" na bránke číslo 11 a bronzovú priečku musela prepustiť Češke Lucii Nesnídalovej. Stanovská bola už v piatok v čunovskom areáli Divoká voda strieborná vo finále C1 a len veľmi tesne prišla o dvojnásobný medailový zásah.





Mintálovej pomohli diváci

Slovensko aktuálne má už 5 medailí z "domáceho" svetového šampionátu juniorov a do 23 rokov, o dve zlaté sa v piatok postarali Jakub Grigar v K1 do 23 rokov a duo Matúš Gewissler, Juraj Skákala v C2 do 23 rokov.

"Som veľmi šťastná, že som vybojovala medailu v takej náročnej súťaži. Divákov okolo trate som vnímala, veľmi mi pomohli, vytrvalo ma hnali do cieľa. Som rada, že som ich mohla potešiť týmto striebrom," konštatovala Eliška Mintálová. "Samozrejme, že je to veľké sklamanie, keď sa po pretekoch dozviete, že jeden hlúpy ´ťuk´ vás pripraví o medailu," neskrývala rozčarovanie Soňa Stanovská, štvrtá vo výsledkovej listine.

"O jednom chybnom prejazde bránkou som vedela, ale že mi rozhodcovia dodatočne udelia penalizáciu aj za bránku číslo 22, som nevedela. Škoda, o všetkom rozhodol skok Niagara, ktorý mám dobre natrénovaný." Čerstvá vicemajsterka sveta v C1 chcela z Čunova dve medaily. "Včera som plakala od šťastia, že mám striebro, dnes som si poplakala, pretože som obsadila najnevďačnejšiu pozíciu v športových pretekoch," dodala Stanovská.

Mixu chýbal intenzívnejší tréning

Slovenská dvojica Eva Diešková a Tomáš Džurný skončila tesne pod stupňami víťazov vo finále novej kategórie C2 mix do 23 rokov. Slováci nazbierali v konfrontácii desiatich najlepších zmiešaných posádok 10 trestných sekúnd a za bronzovými Francúzmi Angéle Hugovou a Théom Roisinom zaostali o 6,13 s. Zlato aj striebro sa v premiére tejto kategórie na svetovom fóre sťahujú do Ruska vďaka Alsu Minazovovej a Alexejovi Popovovi, resp. Darii Šajdurovovej a Michailovi Kruglovovi.

"Po druhú ´vaňu´ sme išli veľmi dobre, darilo sa nám, ale potom to už nebolo ideálne," konštatovala Eva Diešková. Jej partner v lodi Tomáš Džurný priznal, že k lepšiemu vystúpeniu im chýbal intenzívnejší spoločný tréning. Pred svetovým šampionátom sedeli spolu v lodi iba desaťkrát. "Skúsili sme to spolu a takmer z toho bola medaila. Škoda, že sme až tak veľa ´naťukali´. Stačilo mať menej penalizácií a mohlo to stačiť na cenný kov," zdôraznil Tomáš Džurný. Obaja sa zhodli v tom, že ak by táto kategória raz obohatila olympijský program, radi by si ešte sadli do spoločnej lode. Prvá skúsenosť s touto súťažou ukázala, že by mohli byť perspektívnou dvojicou.

V kategórii K1 žien do 23 rokov sa majsterkou sveta stala austrálska favoritka Jessica Foxová. Známa "obojživelníčka" triumfovala s náskokom 1,48 s pred Brazílčankou Anou Satilovou a 2,40 s pred Poľkou Klaudiou Zwoliňskou. Jediná Slovenka vo finále Viktória Orokocká skončila na deviatej priečke, keď sa nevyhla dvom trestným sekundám. Medzi finálovú desiatku neprenikli Simona Maceková (15.) ani Michaela Haššová (26.).

MS JUNIOROV A PRETEKÁROV DO 23 ROKOV

JUNIORKY

1. Antonie Galušková (ČR) 104,27 (2), 2. Eliška Mintálová (SR) 105,15 (2), 3. Lucie Nesnídalová (ČR) 105,72 (0), 4. Soňa Stanovská (SR) 107,40 (2), ... , ... 15. Silvia Brosová (SR) 127,52 (8) - nepostúpila

DO 23 ROKOV

1. Marko Mirgorodský (SR) 93,48 (0), 2. Václav Chaloupka (ČR) 94,45 (0), 3. Florian Breuer (Nem.) 95,49 (0), ... 13. Marko Gurecka (SR) 106,15 (0) - nepostúpil do finále

1. Alsu Minazovová, Alexej Popov 126,46 (2), 2. Daria Šajdurovová, Michail Kruglov (všetci Rus.) 132,51 (6), 3. Angéle Hugová, Théo Roisin (Fr.) 141,74 (12), 4. Eva Diešková, Tomáš Džurný (SR) 147,87 (10)

1. Jessica Foxová (Austr.) 101,21 (0), 2. Ana Satilová (Braz.) 102,69 (0), 3. Klaudia Zwoliňska (Poľ.) 103,61 (0),...9. Viktória Orokocká 111,20 (2), ... 14. Simona Maceková 113,85 (2), ... 26. Michaela Haššová (všetky SR) 161,17 (52) - nepostúpili do finále





