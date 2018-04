Simulovanú misiu na Mars vedenú Slovenkou museli prerušiť, jeden z účastníkov sa zranil

BRATISLAVA 24. apríla (WebNoviny.sk) - Simulovanú misiu na Mars, ktorá sa začala v polovici februára na sopke Mauna Loa na Havajských ostrovoch, musela byť už niekoľko dní po jej začiatku prerušená.

Jeden z jej účastníkov totiž utrpel pri plnení úloh misie zranenia a krátko nato z misie odstúpil ďalší jej účastník. Projekt bude pokračovať ešte v roku 2018, len čo jej organizátori nájdu nových účastníkov. Agentúru SITA o tom informovala slovenská vedkyňa Michaela Musilová, ktorá bola vedúcou tejto misie.

Pred projektom bol náročný tréning

Projekt vedený a financovaný americkým Národným úradom pre letectvo a vesmír (NASA) v spolupráci s Havajskou Univerzitou sa podľa Musilovej začal podľa plánu 15. februára 2018, pričom členovia posádky museli prejsť najskôr náročným tréningom počas deviatich dní pred jeho začiatkom.

"Organizátori nám toho pripravili nesmierne veľa, pred začatím misie som takmer nespala. Skoro som sa nestihla rozlúčiť so svojimi blízkymi, iba narýchlo večer pred začiatkom a v deň štartu misie. Dalo mi to zabrať a so Zemou som sa ´lúčila´ so slzami v očiach. Akonáhle sme vošli do habitatu a zostali tam zatvorení, vrúcne sme sa objali a prijali osud, ktorý sme si mysleli, že nás čaká osem mesiacov,” opisuje začiatok misie Musilová.



Podmienky, ktoré im organizátori pripravili, však členov misie prekvapili. "Po prvom dni sme si mysleli, že sa behom pár dní dostaneme do nejakej normálnej rutiny. Ale, žiaľ, organizátori si to predstavovali inak. Zažívali sme krízy hneď od začiatku, vrátane pokazenej toalety. Od prvého dňa boli na ´Marse´ búrky, takže sa nedali poriadne dobiť solárne panely. K tomu na dvadsať hodín vypadlo spojenie so Zemou, práve v čase, keď baterky klesli na 10 % a hrozila núdzová situácia," spomína Musilová.

Predčasné ukončenie misie

Spojenie niekoľkých krízových situácií viedlo podľa nej k tomu, že jeden člen posádky utrpel "natoľko vážne zranenie, že potreboval prvú pomoc a musel ísť do nemocnice". Organizátori vzápätí projekt prerušili a začali vyšetrovať, čo nehodu spôsobilo.

"Po prepustení zraneného člena posádky z nemocnice sa mala misia opäť začať behom niekoľkých dní. Predtým, než sa mohli ukončiť prípravy na jej opätovné spustenie, sa iný člen posádky rozhodol odstúpiť. To však znamenalo predčasné ukončenie misie, keďže tá nemohla pokračovať s trojčlennou posádkou," vysvetľuje Musilová.



Organizátori teda spustili nábor nových členov pre ďalšiu misiu, ktorá by sa mala uskutočniť ešte v priebehu roku 2018. Musilová zostáva zatiaľ pracovať v Spojených štátoch, keďže v prípade návratu by jej prepadli víza a nemohla by sa zúčastniť náhradnej misie.

Astronauti boli uzatvorení v dóme

Výber uchádzačov na pôvodnú simulovanú misiu trval 15 mesiacov a do medzinárodnej posádky vybrali len štyroch členov. Misia sa konala 2500 metrov nad morom, pričom ´"astronauti" počas nej boli uzatvorení v dóme s priemerom jedenásť metrov. Vonku, v simulovanom marťanskom teréne, sa mohli pohybovať len v špeciálnych skafandroch.

Projekt na Mauna Loa je v poradí šiestou simulovanou misiou na Mars vedenou NASA. Simulované misie sa snažia do najväčšej možnej miery napodobniť problémy, ktorým budú musieť ľudia čeliť na červenej planéte. Budúce reálne spiatočné misie na Marsbudú trvať približne dva roky, z čoho by cesta mala trvať v priemere osem mesiacov každým smerom a samotný pobyt na Marse tiež osem mesiacov.



Sopečné prostredie na Mauna Loa vybrali preto, lebo je veľmi podobné povrchu Marsu. Stanica je vybudovaná na mieste, kde je posádka úplne izolovaná od sveta.

Skladá sa z dómu, v ktorom má posádka pracovať a žiť, skleníka, kde môže botanik posádky pestovať čerstvú stravu a zo skladu, kde je vysušené jedlo, voda a iné dôležité zásoby potrebné pre prežitie počas ôsmich mesiacov. Informácie agentúre SITA poskytla Michaela Musilová zo SOSA.

