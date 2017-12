Silvestrovské oslavy s pyrotechnikou môžu byť bezpečné, záchranári majú návod

BRATISLAVA 28. decembra (WebNoviny.sk) - Osláviť príchod nového roka s pyrotechnikou sa dá aj bezpečne. Treba však vždy dodržať bezpečnostné opatrenia.

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (ZZS) SR Alena Krčová, k tým základným patrí kúpa overenej, certifikovanej zábavnej pyrotechniky s návodom na použitie.

Zábavná pyrotechnika nepatrí do rúk deťom

V žiadnom prípade nie je dobrý nápad používať podomácky vyrobenú pyrotechniku alebo pyrotechniku, ktorá už zlyhala alebo je poškodená. "Doslova hazardovaním so životom je odpaľovanie zábavnej pyrotechniky pod vplyvom alkoholu alebo drog. Netreba zabúdať ani na to, že zábavná pyrotechnika nepatrí do rúk deťom," zdôraznila hovorkyňa záchranárov.





Ak už pyrotechnika niekoho zraní, dôležitá je prvá pomoc. Pri drobných popáleninách treba rýchlo a dlho, aspoň 20 minúť chladiť postihnuté miesto. Ak nemáme tečúcu vodu, pomôže aj minerálna alebo ovievanie. Ak ide o popáleniny väčšieho rozsahu, treba okamžite volať na linku tiesňového volania 155 alebo vyhľadať lekársku pomoc.

Najviac výjazdov bolo v Žilinskom kraji

„Po neodbornej manipulácii s pyrotechnikou záchranári najčastejšie ošetrujú popáleniny na tvári, hrudníku a rukách. Časté sú aj poranenia sluchu (perforácia bubienka), zraku a devastačné zranenia horných končatín, najmä prstov, ktoré končia až doživotnými následkami,“ upozornila hovorkyňa Operačného strediska ZZS SR.

Ako ďalej SITA informovala Krčová, počas vlaňajšej silvestrovskej noci sa pri neopatrnej manipulácii so zábavnou pyrotechnikou na celom Slovensku zranilo 55 ľudí, z toho 10 detí. Najviac výjazdov záchrannej zdravotnej služby bolo v Žilinskom kraji, kde utrpelo poranenia 11 ľudí, najmenej v Trenčianskom, v ktorom záchranári ošetrili jednu osobu.

