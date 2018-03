Silný vietor zrušil finálový obrovský slalom v Aare, Vlhová skončila celkovo trinásta

AARE 18. marca (WebNoviny.sk) - Na nedeľu plánovaný záverečný ženský obrovský slalom sezóny v rámci finále Svetového pohára 2017/2018 v alpských lyžiarskych disciplínach sa neuskutoční. V dôsledku silného vetra ho organizátori vo švédskom Aare zrušili bez náhrady.

Znamená to, že malý krištáľový glóbus na základe výsledkov z predchádzajúcich ôsmich pretekov získala Nemka Viktoria Rebensburgová so ziskom 582 bodov a Slovenka Petra Vlhová skončila trinásta so 149 bodmi. Rebensburgová v práve skončenej sezóne ovládla preteky v obrovskom slalome v rakúskom Söldene, americkom Killingtone a talianskom Kronplatzi.



Na druhej priečke skončila Francúzka Tessa Worleyová a na tretej olympijská šampiónka v tejto disciplíne z Pjongčangu Američanka Mikaela Shiffrinová.

"Nebolo možné spustiť preteky. Počasie a najmä vietor v Aare boli proti. Rozhodnutie jury bolo jednohlasné. Chápeme, že to mali byť rozhodujúce preteky v sezóne, ale práve preto sme museli dôkladne všetko zvážiť a bezpečnosť pretekárok je prvoradá. A podmienky boli naozaj divoké," uviedol pretekový riaditeľ FIS Atle Skaardal pre ORF.

Dvadsaťosemročná Viktoria Rebensburgová po tretí raz v kariére získala malý glóbus za sezónny triumf v obrovskom slalome vo Svetovom pohári. Predtým sa jej to ako dlhoročnej špecialistke na túto disciplínu podarilo v sezónach 2010/2011 a 2011/2012. V zbierke má aj striebornú priečku z ročníka 2015/2016.

Svetový pohár v alpskom lyžovaní - obrovský slalom konečné poradie (po 8 pretekoch) 1. Viktoria Rebensburgová (Nem.) 582 bodov, 2. Tessa Worleyová (Fr.) 490, 3. Mikaela Shiffrinová (USA) 481, 4. Ragnhild Mowinckelová (Nór.) 371, 5. Federica Brignoneová (Tal.) 274, 6. Stephanie Brunnerová (Rak.) 249, ... 13. Petra Vlhová (SR) 149

