Shiffrinová v druhom kole obrovského slalomu zariskovala a získala zlatú olympijskú medailu

PJONGČANG 15. februára (WebNoviny.sk) – Americká reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Mikaela Shiffrinová získala zlatú medailu vo štvrtkovom odloženom obrovskom slalome na zimných olympijských hrách v kórejskom Pjongčangu, ktorého štart v pondelok znemožnil silný vietor.

Striebro z obrovského slalomu žien putuje do Nórska zásluhou Ragnhild Mowinckelovej, bronz získala Talianka Federica Brignoneová. Shiffrinová bola po prvom kole druhá za Taliankou Manuelou Moelggovou, no tá druhú jazdu pokazila a napokon obsadila až ôsmu pozíciu.





"Nemám slov. Je to šialené, som nesmierne šťastná. Sme na olympiáde, čakajú ma ďalšie preteky, už v piatok slalom. Musím zmobilizovať sily. Pred Hrami som mala náročný program, to ma dosť vyčerpalo. V druhom kole som zariskovala, ale dopadlo to super. Sú momenty, keď sa pýtam sama seba: Čo to stváraš?. Potom príde pocit: Nie je problém. Ani si nepamätám podobnú situáciu. Po prvom kole som si pomyslela, že mám šancu, tak som sa snažila vypočuť inštinkt a sústrediť sa na lyžovanie," neskrývala radosť 22-ročná Shiffrinová.





V obrovskom slalome sa predstavili aj tri Slovenky - Petra Vlhová obsadila 13. miesto, Soňa Moravčíková skončila 37., Barbaru Kantorovú klasifikovali na 41. pozícii.

ZOH 2018 v Pjongčangu





Zjazdové lyžovanie



Ženy – obrovský slalom – po 2. kole: 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 2:20,02 min, 2. Ragnhild Mowinckelová (Nór.) +0,39 s, 3. Federica Brignoneová (Tal.) +0,46, 4. Viktoria Rebensburgová (Nem.) +0,58, 5. Marta Bassinová (Tal.) +0,67, 6. Frida Hansdotterová (Švéd.) +1,03, 7. Tessa Worleyová (Fr.) +1,04, 8. Manuela Moelggová (Tal.) +1,18, … 13. Petra Vlhová (SR) +2,11, … 37. Soňa Moravčíková (SR) +11,97, 41. Barbara Kantorová (SR) +12,92

