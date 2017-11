Severná Kórea potrestala druhého najmocnejšieho úradníka v krajine, dôvodom sú pochybné praktiky

SOUL 20. novembra (WebNoviny.sk) - Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) potrestala dvoch vysokopostavených predstaviteľov armády.

Stalo sa tak po neočakávanej inšpekcii vo vplyvnom politickom výbore armády, informovala v pondelok juhokórejských poslancov Národná spravodajská služba. Inšpekcia vo výbore bola podľa týchto údajov prvou za posledných 20 rokov a uskutočnili ju pre pochybné praktiky, ktoré bližšie neopísali.

Medzi potrestanými bol aj šéf výboru Hwang Pjong-so, ktorý je druhým najmocnejším úradníkom v krajine po vodcovi Kim Čong-unovi. Spolu s ním potrestali aj jeho prvého zástupcu Kim Wong-honga a ďalších úradníkov.





Zatiaľ nie je známe, či vojenských predstaviteľov len verbálne pokarhali, prepustili alebo vyhnali na vidiek. Ak by sa vláda rozhodla ich nahradiť, mohlo by to viesť k výraznej zmene v hierarchii uzatvoreného mocenského systému Severnej Kórey.

Odkedy sa Kim Čong-un v roku 2011 ujal vlády, zorganizoval viacero výrazných zmien medzi medzi vysokopostavenými predstaviteľmi štátu, pričom mnohých z nich nechal popraviť. Podľa zahraničných expertov sa týmito zásahmi snaží Kim Čong-un o upevnenie svojej moci a odstránenie všetkých, ktorí ohrozujú jeho vedúcu pozíciu.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.