Severná Kórea porušila sankcie, do Sýrie poslala podľa OSN komponenty pre chemické zbrane

Agentúra The Associated Press 2. februára informovala, že severokórejský režim podľa expertov obchádza sankcie OSN uvalené na ropu a plyn a navyše vojensky spolupracuje so Sýriou a Mjanmarskom. Vďaka exportu zakázaného tovaru zarobila Severná Kórea vlani za deväť mesiacov takmer 200 miliónov dolárov (takmer 164 miliónov eur).