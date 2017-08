Severná Kórea pohrozila, že skúma plány na vystrelenie štyroch rakiet na Guam

SOUL 10. augusta (WebNoviny.sk) - Severná Kórea vo štvrtok oznámila detaily plánovaného vystrelenia rakiet smerom k ostrovu Guam. Podľa vlastných údajov chce odpáliť štyri balistické rakety typu Hwasong-12 ponad Japonsko, pričom dopadnúť by mali do vôd v okolí malého tichomorského ostrova. Plán by mal byť hotový do týždňa a následne ho predložia na schválenie vodcovi Kim Čong-unovi. Či sa vystrelenie rakiet uskutoční, bude teda závisieť od neho. Dopadnúť by mali údajne do vzdialenosti 30 až 40 kilometrov od Guamu.



Zatiaľ nie je jasné, či bude izolovaný komunistický štát skutočne riskovať vystrelenie rakiet tak blízko k územiu, na ktorom sa nachádzajú dve americké vojenské základne. Japonsko už oznámilo, že je rakety pripravené zostreliť.

Americký prezident Donald Trump v utorok večer vyhlásil, že Severná Kórea by "urobila najlepšie, keby sa už nikdy Spojeným štátom nevyhrážala". V opačnom prípade "bude čeliť ohňu a besneniu, aké ešte tento svet nevidel". Vláda v Pchjongjangu tieto slová odmietla ako "kopu nezmyslov".

