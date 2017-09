Ševela už nie je trénerom AS Trenčín, doplatil na nevydarený úvod sezóny Fortuna ligy

"V prvom rade sa chceme poďakovať trénerovi Ševelovi za odvedenú prácu. Jeho pôsobenie v AS Trenčín vnímame v oveľa širších súvislostiach ako sa mnohým môže zdať. Jeho prínos nehodnotíme ziskom dvoch titulov majstra Slovenska a dvoma víťazstvami v Slovenskom pohári. Martin bol v klube ako hráč, mládežnícky tréner, člen realizačného tímu prvého mužstva a hlavný tréner dokopy deväť rokov. Zažil s klubom návrat do najvyššej súťaže, veľké úspechy, historické zápasy v Lige majstrov a Európskej lige. Naše rozhodnutie neprišlo zo dňa na deň, ale je výsledkom niekoľko mesiacov trvajúcich rozhovorov a analýzy daného vývoja. Snažili sme sa spoločne mužstvo oživiť rôznymi vstupmi, ale nedarilo sa nám to dlhodobejšie a podľa našich predstáv. Najmä z hľadiska filozofie dominantného a útočného štýlu hry, ktorý nemôžeme do budúcna stratiť. Trénerovi Ševelovi ešte raz ďakujeme za všetky roky, ktoré venoval futbalu v Trenčíne. Jeho vklad a pôsobenie zhodnotí čas,“ uviedol v stanovisku pre oficiálny klubový web generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček.