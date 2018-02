Sergio Ramos rekordérom La Ligy, ako prvý obranca skóroval v 14 sezónach bez prerušenia

VALENCIA 4. februára (WebNoviny.sk) - Kapitána španielskeho futbalového klubu Real Madrid Sergia Ramosa nepotešila sobotňajšia ligová remíza na ihrisku Levante UD (2:2) v dueli 22. kola tamojšej najvyššej súťaže, no dosiahol v ňom zaujímavú métu.

Jubilejný zásah

Ako prvý obranca v histórii La Ligy skóroval v 14 ročníkoch po sebe. Skúsený 31-ročný stopér, ktorý pre zranenie lýtka vynechal ostatných päť duelov Primera División, sa na predmestí Valencie zapísal do streleckej listiny v 11. min, keď presnou hlavičkou usmernil do siete center Toniho Kroosa od rohovej zástavky. Bol to zároveň Ramosov jubilejný 50. ligový zásah vo farbách "Los Blancos".

Ramos zahájil túto výnimočnú sériu v sezóne 2004/2005 ešte ako hráč FC Sevilla. Od edície 2005/2006 strieľa góly už v drese madridského "bieleho baletu". Doteraz jediným ročníkom La Ligy, v ktorom ani raz neskóroval, bol jeho premiérový 2003/2004. Najúspešnejším bol preňho ten predošlý, počas ktorého zaznamenal sedem presných zásahov.





Pilier defenzívy Realu aj španielskej reprezentácie sa v sobotu zároveň vyrovnal útočníkovi FC Barcelona Lionelovi Messimu. Argentínčan bol doteraz jediný spomedzi aktívnych hráčov, ktorý sa strelecky presadil v 14 ročníkoch La Ligy po sebe.

Osobný úspech

Rekordérom najvyššej španielskej súťaže v tejto štatistike je Fernando Hierro, ktorý v rokoch 1987-2002 strelil minimálne jeden gól v 15 po sebe idúcich sezónach. Niekdajší hráč Realu Madrid ukončil hráčsku kariéru ako obranca, no predtým hrával aj v záložnej formácii.

Ramos po zápase na trávniku Levante nemyslel na osobný úspech. Mrzela ho ďalšia bodová strata madridského mužstva. "Nie je normálne, že sme v takejto pozícii. Niečo robíme zle. Je to jedna z našich najhorších sezón. Všetci poctivo trénujú, nikto sa neulieva, každý bojuje... Sme sklamaní, pretože to bol zápas, ktorý sme kontrolovali a aj tak nám unikli body. Je pravda, že už sa nám to v tejto sezóne stalo veľakrát, ale zlepšujeme sa. Musíme byť súdržní. Liga majstrov je v tejto chvíli jediná, kde môžeme niečo dokázať. Pred nami je ešte jeden víkend a potom sa už sústredíme na Paríž St. Germain. V týchto dvoch stretnutiach sa môžu stať iba dve veci. Bude to ťažké. Máme však dobrý tím a viackrát sme ukázali, že tieto situácie vieme prekonať," povedal Ramos podľa oficiálneho webu Realu Madrid.

