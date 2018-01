Serena Williamsová nebude obhajovať titul na Australian Open

MELBOURNE 5. januára (WebNoviny.sk) - Sedemnásobná víťazka Australian Open, americká tenistka Serena Williamsová, nebude obhajovať svoj titul z predchádzajúceho roka na tomto grandslamovom turnaji v Melburne Parku. Potvrdila to v piatok, pričom povedala, že si nie je úplne istá, že by podujatie mohla vyhrať.

Tridsaťšesťročná držiteľka 23 singlových titulov z veľkej štvorky Serena Williamsová sa minulú sobotu na exhibičnom podujatí Mubadala World Tennis Championship v Abú Zabí v SAE vrátila do diania po septembrovom pôrode (prehrala s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou 2:6, 6:3, 5:10 /zápasový tajbrejk/), následne odmietla potvrdiť svoj pokus o obhájenie trofeje na AO, odložila verdikt na neskôr.





Takisto odmietla voľnú kartu, ktorú jej ponúkali organizátori budúcotýždňového turnaja WTA Premier Sydney International na tvrdom povrchu v austrálskom Sydney ako súčasť prípravy na melbournské grandslamové Australian Open (15. - 28. januára).

"Po vystúpení v Abú Zabí som si uvedomila, že aj keď som veľmi blízko, nie som tam, kde by som osobne chcela byť," uviedla Williamsová vo vyhlásení v piatok. "Môj tréner a tím mi vždy hovorili: ,Choď len na turnaje, keď si pripravená prejsť celú cestu.´ Môžem súťažiť - ale nechcem len to, chcem to urobiť oveľa lepšie, a by som tak mohla urobiť, budem potrebovať trochu viac času," dodala.

"S tým, čo už bolo povedané, a hoci som z toho sklamaná, rozhodla som sa nesúťažiť tento rok na Australian Open," uzavrela tenistka.

