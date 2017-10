Seniorov varujú pred praktikami šmejdov, preorientovali sa na výživové doplnky

POPRAD 10. októbra (WebNoviny.sk) – Mestskí policajti vo Vysokých Tatrách pripravili na tento týždeň sériu stretnutí so seniormi, hovoriť im budú o praktikách takzvaných šmejdov.

„Aj keď oficiálne v aktivitách šmejdi poľavili, nezdráhajú sa skúšať na klientoch nové praktiky. V poslednom čase sa preorientovali na ponuku výživových doplnkov, ktoré majú podporovať zdravie,“ uviedol zástupca náčelníka mestskej polície Jozef Štefaňák. Obyvatelia vekovej kategórie nad 65 rokov predstavujú v Tatrách približne 22 percent obyvateľov. Mestská polícia ich chce prednáškami a diskusiami nabádať k ostražitosti.

Mestská polícia Vysoké Tatry

Nové praktiky šmejdov naznačila aj Petra Čakovská zo Spoločnosti ochrany spotrebiteľov (S.O.S.), podľa ktorej sú prezentačné akcie známe z minulosti v posledných mesiacoch mierne na ústupe.





„Stále sa nám však objavuje podomový predaj, a to aj formou podpisovania zmlúv medzi dverami s dodávateľmi elektriny a plynu. Dokonca sme sa stretli s praktikou, že ľudia už podomovým predajcom nepodpisujú papierovú zmluvu, ale zmluvu do tabletu, elektronicky, čo je absolútne neprijateľné,“ uviedla pre agentúru SITA. Varuje ľudí, že podomoví predajcovia stále chodia najmä po dedinách a častiach miest, kde sú rodinné domy.

Podomový predaj

„Ponúkajú ľuďom rôzne stavebné práce, ktoré potom dodajú nekvalitne a odmietajú vyriešiť prípadnú reklamáciu, respektíve je to s nimi na dlhé lakte, keďže majú sídlo v Českej republike, ale stretli sme sa už aj s poľskými dodávateľmi, alebo vôbec nedodajú tovar, respektíve zoberú zálohu a zmiznú,“ vysvetlila. Na pozore by sa tak mali mať podľa nej aj seniori v podtatranských obciach.

Prvé stretnutie so seniormi sa uskutočnilo v pondelok v Tatranskej Kotline, dnes pokračuje o 14:00 diskusiou so seniormi v Klube dôchodcov v Tatranskej Lomnici, následne v stredu sa policajti presunú do Dolného Smokovca a sériu stretnutí uzavrú vo štvrtok v Novom Smokovci. Všetky stretnutia sa začínajú o 14:00. Hosťom počas nich je Ľubica Gálisová, šéfka občianskeho združenia Fórum pre pomoc starším.





