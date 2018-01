Senát neschválil Trumpov rozpočet, vláda začína pracovať v núdzovom režime

WASHINGTON 20. januára (WebNoviny.sk) - V Spojených štátoch začala od polnoci z piatka na sobotu pracovať vláda a všetky vládne inštitúcie v núdzovom režime. Na vine je konflikt medzi republikánmi a demokratmi, ktorý sa prejavil neschválením rozpočtu Trumpovej administratívy v Senáte, hornej komore amerického Kongresu.

V Senáte získal rozpočet len 50 hlasov

Rozpočet do 16. februára, ktorý v Snemovni reprezentantov už prešiel, získal v Senáte len 50 hlasov, 49 senátorov bolo proti. Na to, aby bol rozpočet schválený, by potreboval získať hlasy aspoň šesťdesiatich senátorov.



Obe strany sa navzájom obviňujú z toho, kto za vzniknutú situáciu môže, pričom najvernejší Trumpovi stúpenci spomedzi republikánov obviňujú demokratov, že nadradili svoje politické záujmy nad blaho občanov, ktorým teraz hrozí, že im vláda nezabezpečí adekvátne služby tak, ako sú na to zvyknutí.

Výnimočná situácia bola aj v minulosti

Neschválenie rozpočtu okrem iného znamená, že v čase, kým bude vláda pracovať v núdzovom režime, budú zabezpečené len tie najnutnejšie služby, pri ktorých je nereálne, aby nastal výpadok, ako je napríklad práca bezpečnostných zložiek či zabezpečenie letovej kontroly nad územím USA.

V každom prípade, vládni zamestnanci nedostanú za svoju prácu zaplatené, a tiež je veľmi reálna možnosť, že už od pondelka vláda státisíce svojich zamestnancov dočasne postaví mimo služby a pošle ich na povinnú dovolenku.

Agentúra AP píše, že takáto situácia je síce výnimočná, ale nastala viackrát už aj v minulosti. Konkrétne za posledné štvrťstoročie bola americká vláda v núdzovom režime po neschválení rozpočtu už trikrát, v rokoch 1995, 1996 a 2013.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.