Selänne, Andreychuk, Recchi a Kariya vstúpili do Siene slávy NHL

NEW YORK 14. novembra (WebNoviny.sk) - Do hokejovej Siene slávy NHL v kanadskom Toronte v pondelok uviedli kvarteto Teemu Selänne, Dave Andreychuk, Mark Recchi a Paul Kariya.

Mená štyroch laureátov zverejnili už v júni. Okrem nich ocenili aj niekdajšiu kanadskú hokejistku Danielle Goyettovú, medzi podporovateľmi hokeja padla voľba na Jeremyho Jacobsa a Clara Draka.

Selänneho nováčikovský rekord

Kým trio Andreychuk, Recchi a Kariya patrilo už pred rokom medzi neúspešných kandidátov na vstup do spomenutej dvorany, Selänne medzi nimi chýbal. "Fínsky blesk“ však v máji v nemeckom Kolíne nad Rýnom uviedli do Siene slávy IIHF.





Teemu Selänne sa v sezóne 1992/1993 vo farbách Winnipegu Jets postaral o nováčikovský rekord v počte gólov, keď konto súperov zaťažil 76 presnými zásahmi.

Počas 21-ročnej kariéry v profilige skóroval dovedna 684-krát. "Ocitnúť sa v tejto skupine hráčov je úžasné,“ prezradil Fín pre TSN. V minulosti do Siene slávy NHL uviedli iba jedného jeho krajana - v roku 2001 Jarriho Kurriho.

Andreychuk priviedol "blesky" k Stanley Cupu

Dave Andreychuk bol v minulosti kapitán tímu Tampa Bay Lightning a priviedol ho k zisku Stanleyho pohára v roku 2004. Doteraz bol jediným hráčom s viac ako 600 gólmi v profilige (dosiahol ich 640, pozn.), ktorý nebol uvedený do Siene slávy NHL.

Fína Selänneho nemožno rátať do tejto štatistiky, keďže podľa pravidiel mohol premiérovo ašpirovať na vstup do dvorany až tento rok. Andreychukovo čakanie bolo omnoho dlhšie - až deväťročné. "Vždy som tvrdil, že hokej je tímová hra. Stále si to myslím, takže všetko to nebolo len o mne,“ poznamenal skromne Andreychuk.

Kariya odohral takmer 1000 zápasov v NHL

Mark Recchi počas 22-ročnej hráčskej kariéry získal Stanleyho pohár s troma rôznymi klubmi a v produktivite NHL mu patrí v úhrnných štatistikách 12. miesto s 1533 bodmi.

Selänneho klubový parťák Paul Kariya za Anaheim, Colorado, Nashville a St. Louis absolvoval takmer tisíc zápasov NHL a mal celkový priemer presne jeden bod na zápas. Celkovo ich nazbieral 989 za 402 gólov a 587 asistencií.

Goyettová s reprezentáciou Kanady získala tri olympijské medaily - zlaté v Salt Lake City 2002 a Turíne 2006, striebro v Nagane 1998.

V novembri 2016 uviedli do torontskej dvorany hviezdne trio Erik Lindros, Sergej Makarov a Rogie Vachon. O nominovaných rozhodla 18-členná komisia zložená z príslušníkov Siene slávy a odborníkov v oblasti médií.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.