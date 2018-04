Sekera túži pomôcť Slovákom na MS v Dánsku, pre zranenie však nedohral základnú časť NHL

EDMONTON 9. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejový obranca Andrej Sekera síce pre problémy s kolenom nedohral základnú časť aktuálnej sezóny zámorskej NHL vo farbách Edmontonu Oilers, no túži štartovať na májových majstrovstvách sveta v Dánsku.

Tridsaťjedenročný bek chýbal v zostave Oilers pri rozlúčke so sezónou, jeho tímu sa totiž nepodarilo prebojovať do play-off. "Lekári si myslia, že to nie je vážne. Mal by som byť pripravený o dva či tri týždne. Nebude potrebná žiadna operácia, ide len o pár modrín a podráždenie," prezradil Andrej Sekera zámorským médiám. "Chcel by som hrať na majstrovstvách sveta. Po príchode domov budem týždeň rehabilitovať a potom sa pripojím k národnému tímu," poznamenal.

Sekera pre roztrhnutý predný skrížený väz v kolene vynechal aj záver minulého ročníka, napokon sa zotavoval sedem mesiacov. Do súťažného diania sa vrátil až v druhej polovici decembra 2017.



"Keď som sa zranil, bol som z toho frustrovaný. Je to však súčasť života, najmä keď sa človek venuje kontaktnému športu. Pokúsil som sa s tým popasovať, návrat nebol jednoduchý. Chýbala mi pohyblivosť, mnoho návykov som sa musel učiť odznova," doplnil.

Andrej Sekera reprezentoval Slovensko už na šiestich MS, naposledy v Petrohrade 2016. Na svojom konte má striebro z Helsínk 2012. V národnom tíme absolvoval 62 duelov a strelil v nich osem gólov.

Na májovom svetovom šampionáte v Kodani sa Slováci predstavia v základnej A-skupine, ich súpermi budú postupne Česi, Švajčiari, Rakúšania, Francúzi, Švédi, Rusi a Bielorusi.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.