Sekera sa pripojil k reprezentácii Slovenska, tréningy s Ramsaym sú podľa neho vynikajúce

BRATISLAVA 20. apríla (WebNoviny.sk) - Obranca Andrej Sekera sa v priebehu tohto týždňa pripojil k slovenskej hokejovej reprezentácii, a to napriek tomu, že ho už dlhšie trápi zranenie kolena. Je teda prvým hráčom zo zámorskej NHL, ktorý posilnil národný tím.

Aj vinou zranení odohral v aktuálnej sezóne za Edmonton Oilers iba 36 zápasov. Jeho túžba reprezentovať je však veľká a na jeho stave badať pozitívne zmeny.

"Koleno je na tom čím ďalej, tým lepšie. Ešte stále to nie je na sto percent. Myslím si však, že sa to lepší každým dňom viac a viac. Dúfam, že to takto bude aj pokračovať," uviedol 31-ročný bek vo videospravodajstve Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).



V reprezentácii SR sa prvýkrát stretol s kanadským koučom Craigom Ramsaym. "Trénoval v NHL, takže určite má svoje kvality. Snaží sa to preniesť aj do nášho hokeja a do taktiky. Je to vidieť na tých cvičeniach a na systéme hry, ktorý chce, aby sme hrali. Nie je to pre nás nič nové, je to najmä o jednoduchosti a účelnosti," myslí si rodák z Bojníc.

Záver prípravy pred majstrovstvami sveta v Dánsku sa mu zatiaľ páči. "Tréningy sú vynikajúce, je tam vysoké tempo a dobré cvičenia. Vidím, že chalani makajú, tak sa snažím aj ja," uviedol Andrej Sekera.

,

Pozrite si náš nový Magazín !

Video V Tureckom Jazere objavili záhadný tri tisíc ročný hrad

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.