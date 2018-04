Sekera a Jurčo chcú hrať na MS v hokeji, brankár Halák zrejme do Dánska nepríde

EDMONTON 10. apríla (WebNoviny.sk) - Andrej Sekera a Tomáš Jurčo pravdepodobne áno, ale Jaroslav Halák zrejme nie. Takto vyzerá aktuálna ponuka z NHL pre potreby slovenskej hokejovej reprezentácie pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta v Dánsku (4.- 20. 5.).

Obranca Andrej Sekera síce pre problémy s kolenom nedohral základnú časť NHL vo farbách Edmontonu (Oilers nepostúpili do play-off), no túži štartovať na MS.

"Lekári si myslia, že to nie je vážne. Mal by som byť pripravený o dva či tri týždne. Nebude potrebná žiadna operácia, ide len o pár modrín a podráždenie," prezradil Andrej Sekera zámorským médiám. "Chcel by som hrať na majstrovstvách sveta. Po príchode domov budem týždeň rehabilitovať a potom sa pripojím k národnému tímu," poznamenal.

Jurčovi končí kontrakt v Chicagu

Čo sa týka útočníka Chicaga Blackhawks Tomáša Jurča, už v marcovom rozhovore pre denník Šport predznamenal, že túži zahrať si na svetovom šampionáte. V poslednom zápase sezóny síce v drese Blackhawks chýbal pre chorobu, ale to by nemalo mať vplyv na jeho účasť na MS. Dokonca ani to, že sa mu v Chicagu končí zmluva.



"Láka ma zahrať si v národnom tíme pod kanadským trénerom Craigom Ramsaym. Kvitujem, že sa Miro Šatan rozhodol pre podobnú zmenu. Krajiny, ktoré sa zlepšujú, majú väčšinou trénerov zo zámoria. Vnímam to ako pozitívny krok," prezradil Tomáš Jurčo.

Halák nemá zmluvu na novú sezónu

Brankár Jaroslav Halák (New York Islanders) zrejme do Dánska nepríde. Americký novinár z denníka Newsday Andew Gross "zavesil" na twitter, že Halák na majstrovstvá sveta nepôjde. Skúsený slovenský gólman mu to mal povedať v posezónnom rozhovore. "Nemá zmluvu pre nový ročník NHL a rád by predĺžil kontrakt s Islanders, ak by mu ho v klube ponúkli," cituje denník Šport A. Grossa.

Už pár dní je známe, že výber Craiga Ramsayho na druhom vrchole sezóny zrejme neposilní ani Richard Pánik. Dôvodom je rodina: manželka 27-ročného šikovného útočníka čaká koncom apríla prvé dieťa. Pánik odohral v tejto sezóne NHL 72 zápasov, v ktorých nazbieral 35 bodov za 14 gólov a 21 asistencií. Stal sa najproduktívnejším Slovákom po základnej časti 2017/2018.

Na svetovom šampionáte v Kodani sa Slováci predstavia v základnej A-skupine, ich súpermi budú postupne Česi, Švajčiari, Rakúšania, Francúzi, Švédi, Rusi a Bielorusi.

