Šéfka nemeckej pravicovej strany vynadala kolegom a opustila tlačovú konferenciu

BUDYŠÍN 25. septembra (WebNoviny.sk) - Nemecká krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorá skončila v nedeľňajších parlamentných voľbách tretia so ziskom 12,6 percenta, si prekvapivo dobrý volebný výsledok neužíva a miesto osláv rieši spory medzi svojimi vrcholnými predstaviteľmi.

Frauke Petry, jedna z dvoch predsedov strany, v pondelok nahnevane odišla z povolebnej straníckej tlačovej konferencie a ešte predtým svojim straníckym kolegom pred novinármi vynadala do anarchistov.

Chvíľka ticha

"Strana, v ktorej panuje anarchia, môže byť úspešná akurát tak v opozícii, ale nemôže poskytnúť voličom serióznu ponuku na pobyt vo vláde," povedala Petry. Oznámila aj to, že v Spolkovom sneme (Bundestagu) nebude pracovať v klube AfD. Strana bude mať v novom parlamente 94 z celkového počtu 709 poslancov, v parlamentnom klube ich teda bude najmenej o jedného menej.





Medzi zvyšnými politikmi AfD, ktorí boli na tlačovej konferencii prítomní, zavládla po nahnevanom odchode Frauke Petry chvíľka ticha, ktorú ukončil až druhý predseda strany Jörg Meuthen slovami, že sa "za celú stranu ospravedlňuje za túto epizódu " a doplnil, že sa Petry s jej straníckymi kolegami o svojom kroku vopred nerozprávala.

Prezentovanie umiernenejších názorov

Petry bola zástankyňou toho, že by strana mala prezentovať umiernenejšie názory, aby sa tak nepripravila o možnosť spolupracovať s inými nemeckými politickými stranami. Ani sama však v minulosti nechodila ďaleko po ostré vyhlásenia. V roku 2016 napríklad povedala, že Nemci by mali nelegálnych migrantov, ktorí sa pokúšajú do krajiny preniknúť, strieľať na hraniciach.

Podpredsedníčka strany Beatrix von Storch k tomu neskôr doplnila, že treba na hraniciach strieľať aj ženy a deti. Po tom, čo tieto poznámky vyvolali v spoločnosti pohoršenie, sa poopravila s tým, že deti by strieľať nemali, ale ženy áno.

