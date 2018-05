Šéf Európskej centrálnej banky vyzýva na reformu eurozóny a hrozí krízou, Merkelová je skeptická

FRANKFURT 11. mája (WebNoviny.sk) - Šéf Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi vyzval politických lídrov na realizáciu reforiem s cieľom predísť zopakovaniu finančnej krízy v eurozóne.

Vyslovil sa pritom za vytvorenie fondu s financiami, ktoré by boli k dispozícii na pomoc členským krajinám menovej únie, ak by sa dostali do ťažkostí. Draghi v piatok v prejave povedal, že takýto finančný fond by mohol poskytovať "dodatočnú stabilizáciu" pre krajiny čeliace turbulenciám na trhu, ktoré nie je možne upokojiť prostredníctvom štátneho rozpočtu a hospodárskou politikou.



Šéf ECB však pripustil, že zriadiť takýto fond bude komplikované. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval lídrov Európskej únie, aby na júnovom summite odsúhlasili reformu eurozóny v záujme prevencie takých turbulencií na trhu, aké v rokoch 2010 až 2015 mohli viesť k rozpadu 19-člennej menovej únie. Stretol sa však so skepticizmom zo strany nemeckej kancelárky Angely Merkelovej.

Pozrite si náš nový Magazín !

Pravda o sušičoch rúk. Tieto prístroje rozhodne nie sú hygienické!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.