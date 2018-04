Šéf CIA sa tajne stretol so severokórejským vodcom Kim Čong-unom

WASHINGTON 18. apríla (WebNoviny.sk) - Šéf americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Mike Pompeo nedávno vycestoval do Severnej Kórey, kde sa stretol s tamojším vodcom Kim Čong-unom. Túto informáciu agentúre Associated Press potvrdili dvaja štátni predstavitelia, ktorí s ňou komunikovali pod podmienkou anonymity.

Podľa denníka The Washington Post, ktorý ako prvý informoval o Pompeovom stretnutí so severokórejským lídrom, sa jeho návšteva uskutočnila pred vyše dvomi týždňami počas veľkonočného víkendu, a teda krátko po tom, ako riaditeľa CIA nominovali do funkcie ministra zahraničia.

Vodca Kim sa stretne aj s Trumpom

Veľmi nezvyčajná a tajná návšteva sa uskutočnila pred plánovaným historickým summitom medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a Kim Čong-unom, ktorý by sa mal uskutočniť začiatkom júna.



Trump, ktorý v súčasnosti hostí vo svojom floridskom sídle japonského premiéra Šinza Abeho, sa v utorok vyjadril, že USA a Severná Kórea vedú v súvislosti s prípravou spomínaného summitu priame rokovania na "mimoriadne vysokej úrovni". Ako dodal, ako miesto konania stretnutia lídrov zvažujú päť potenciálnych lokalít.

Kimovu pozvánku na summit Trumpovi sprostredkovala minulý mesiac Južná Kórea, pričom americký prezident všetkých šokoval jej prijatím. Dané stretnutie na najvyššej úrovni medzi Trumpom a Kimom bude prvým svojho druhu po vyše šiestich desaťročiach nepriateľských vzťahov medzi USA a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou (KĽDR) od čias kórejskej vojny z rokov 1950 - 1953.

Diskusia o jadrovom programe

Americkí predstavitelia za uplynulé dva týždne naznačili, že severokórejská vláda priamo komunikuje s Washingtonom o tom, že je pripravená diskutovať o svojom jadrovom programe. Hovorkyňa Bieleho domu Sarah Huckabee Sanders uviedla, že Trump s Kimom zatiaľ priamo nekomunikovali.

Podľa Pompea summit položí základy pre komplexnú dohodu o denuklearizácii KĽDR. "Som optimistický ohľadom toho, že vláda Spojených štátov môže stanoviť vhodné podmienky na to, aby prezident a severokórejský vodca mohli mať tento rozhovor a stanovili náš smer k dosiahnutiu diplomatického výsledku, ktorý Amerika a svet tak zúfalo potrebujú," vyjadril sa minulý týždeň pred senátnym Výborom pre zahraničné vzťahy počas pojednávania, ktoré sa zameralo na jeho schválenie do funkcie ministra zahraničia.

Aj napriek tomu, že USA a KĽDR medzi sebou nemajú formálne diplomatické vzťahy, nie je neobvyklé, keď predstavitelia americkej tajnej služby sprostredkúvajú komunikáciu s Pchjongjangom. V roku 2014 vtedajší šéf národných tajných služieb James Clapper navštívil Severnú Kóreu, aby odtiaľ priviedol dvoch amerických zajatcov.

