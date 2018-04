Schmiedlová zažila výšky aj pády, za týždeň a titul v Bogote je šťastná

BOGOTA 16. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Karolína Schmiedlová už bola na 26. mieste vo svetovom rebríčku, ale medzičasom aj na 273. priečke, prostredníctvom zisku titulu na antuke v Bogote poskočila v pondelok zo 132. na 84. pozíciu.

Prišla nová energia

"Mám za sebou výšky aj pády. Dobré týždne, ale i zlé. Zažila som okamihy skleslosti, keď som túžila po odchode z dvorca, lebo som bola fakt smutná z mojej hry. Som teda šťastná, že sa udial tento týždeň," povedala 23-ročná Košičanka pre spravodajstvo Tenisovej asociácie žien (WTA) po svojom nedeľňajšom finálovom triumfe 6:2, 6:4 nad Španielkou Larou Arruabarrenovou-Vecinovou v kolumbijskej metropole.

Zverenkyňa Milana Martinca predtým naposledy bola v prominentnej stovke počítačového poradia vo dvojhre 25. septembra 2016. Premiérovo sa do nej dostala už v lete 2013. O dva roky neskôr získala trofeje na hlavnej profesionálnej úrovni v Katoviciach aj Bukurešti, na tretiu čakala takmer tri roky. Rok a pol od októbra 2016 trvalo, kým "Kajka" Schmiedlová dosiahla čo i len jeden zápasový úspech príslušného kalibru, minulý týždeň ich bolo hneď päť.

Séria neúspechov

"Nezdary prichádzali zas a znova a ja dodnes neviem pomenovať príčinu. Nemyslím si, že bola len jedna, skôr súbor. Stratila som sebavedomie. Možno som nebola pripravená na post 26. hráčky rebríčka, nedokázala som uniesť ten súvisiaci tlak," spätne uznala Schmiedlová.



"Napriek všetkému mi zostalo veľa fanúšikov a kamarátov, ktorí ma podporovali. Boli neochvejne pri mne nielen v tenisovom, ale aj v súkromnom živote. Veľmi si to vážim," skonštatovala Schmiedlová.

Čaká ju zmena plánov

"Bolo naozaj ťažké vrátiť sa aspoň tam, kde som teraz. Brala som to krok za krokom. Týždeň pred Bogotou som v Monterrey prehrala v 1. kole z troch mečbalov. Sotva by som teda uverila tomu, že príde takýto zvrat... V tejto chvíli ani neviem popísať, ako sa cítim. Bol to pre mňa úžasný týždeň. Ak by ste mi prorokovali takýto jeho koniec, neverila by som," uznala Schmiedlová a naznačila, že Bogota zrejme zmení jej pôvodné plány.

"Predpokladala som, že budem hrať na nejakých menších turnajoch. Nebola som z toho nadšená, ale pri mojom predchádzajúcom renkingu som nemala veľa možností. Hodlala som hrať na ´25-kách´ ITF, ale teraz si musím k tomu sadnúť s koučom a skúsiť to upraviť. V tejto chvíli však určite chcem absolvovať viac podujatí na okruhu WTA," netajila Schmiedlová, ktorá figuruje v oficiálnej predbežnej nominácii Slovenska na stretnutie s domácim Bieloruskom 21. - 22. apríla na tvrdom povrchu v hale Čižovka v Minsku v play-off o svetovú skupinu Pohára federácie 2019 reprezentačných družstiev žien. Do dejiska sa presunie v stredu.

