Schmiedlová povolila súperke iba dva gemy a zahrá si finále kvalifikácie US Open

NEW YORK 25. augusta (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Karolína Schmiedlová zvíťazila nad domácou držiteľkou voľnej karty Catherine McNallyovou za 54 minút 6:0, 6:2 v zápase štvrtkového 2. kola trojkolovej kvalifikácie o postup do hlavnej súťaže dvojhry žien na záverečnom štvrtom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku (28. augusta - 10. septembra, celková dotácia 50,4 milióna USD, tvrdý povrch Deco Turf II).

Súperka má len 15 rokov a ešte nefiguruje v seniorskom singlovom renkingu WTA, bol to premiérový vzájomný duel. V piatkovom finále kvalifikácie Schmiedlovú preverí 23-ročná ukrajinská desiatka "pavúka" Kateryna Kozlovová (115.), bude to prvá konfrontácia týchto hráčok.

Na Majors sa naobjavila

Dvadsaťdvaročná niekdajšia 26. žena svetového rebríčka Kar. Schmiedlová, aktuálne 174. v počítačovom poradí, si v sezóne 2014 zahrala 3. kolo hlavnej singlovej súťaže na parížskom Roland Garros a predvlani sa dostala tiež medzi najlepších 32 práve na medzinárodných otvorených majstrovstvách Spojených štátov amerických, podľahla Češke Petre Kvitovej 2:6, 1:6.





Minulý rok sa Košičanka lúčila v 1. kole "main draw" v New Yorku (rovnako ako na Australian Open, RG a Wimbledone), keď podľahla Lotyške Anastasiji Sevastovovej dvakrát 3:6. V tejto sezóne sa zverenkyňa Milana Martinca v rámci programu NTC zatiaľ neobjavila v hlavnej súťaži na Majors.

Do finále aj Kužmová

V utorok v kvalifikácii dvojhry žien neuspela absolútna debutantka na veľkej štvorke medzi seniorkami Chantal Škamlová, v stredu a vo štvrtok okrem Schmiedlovej postúpila do finále Viktória Kužmová. Zo zdravotných dôvodov na kvalifikáciu aj zvyšok sezóny rezignovali Rebecca Šramková a Kristína Kučová.

Priamo v "main draw" sa prezentujú Dominika Cibulková, Magdaléna Rybáriková a Jana Čepelová, u mužov Norbert Gombos. V kvalifikácii dvojhry mužov v utorok prehral v 1. kole Jozef Kovalík, do finále sa v stredu a vo štvrtok prebojoval Lukáš Lacko, právo na štart nevyužili Martin Kližan a Andrej Martin.

DVOJHRA ŽIEN - KVALIFIKÁCIA - 2. KOLO:

Karolína Schmiedlová (SR) – Catherine McNallyová (USA) 6:0, 6:2 za 54 minút

