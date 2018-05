Šatan nie je z vystúpenia Slovákov na MS v hokeji 2018 sklamaný. Realita sa ukázala, vidí však zlepšenie

KODAŇ 15. mája (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia má za sebou ďalšie majstrovstvá sveta bez účasti vo vyraďovacej fáze. Medzi osmičku najlepších tímov na turnaji sa Slováci neprebojovali už piatykrát za sebou, zatiaľ naposledy hrali v play-off v roku 2013.

Vtedy slovenskému tímu stačilo na postup ďalej aj desať bodov, tentokrát jedenásť bodov zverencom trénera Craiga Ramsayho nepomohlo. V metropole Dánska Kodani však slovenskí hokejisti získali v základnej skupine najviac bodov od strieborného šampionátu v Helsinkách 2012.

"Vzhľadom na predchádzajúci rok sa dá konštatovať, že bodové zlepšenie je výrazné. Mám indície aj od iných tímov, že naša hra sa trochu zmenila. Hráme iným spôsobom a na tomto turnaji sa to aj ukázalo," začal hodnotenie šampionátu generálny manažér reprezentácie SR Miroslav Šatan.

Zlomový okamih v prvom súboji

Ukázalo sa, že zlomový okamih nastal hneď v prvom súboji Slovákov na turnaji. Nad Českom dlho viedli, no súper vyrovnal necelých desať sekúnd pred treťou sirénou a v predĺžení získal aj druhý bod. "Keď ste niekoľko sekúnd od víťazstva, tak sa jeden bod máli. V tretej tretine však Česi hrali lepšie a mali niekoľko šancí na gól. Dali ho až tesne pred koncom. Tie dva body by sa nám dnes hodili a mohli sme pokračovať v turnaji. Nie som však sklamaný," pokračoval Šatan.



Potešilo ho, že v hre Slovákov boli veľmi dobre pasáže. "Mali sme však aj tretiny, keď sme hrali slabšie. Všetko je to súčasť procesu, mužstvo sa učí hrať spôsobom, akým chceme. Takéto výkyvy sú pri tom bežné. Verím, že si chalani z toho odnesú skúsenosti smerom do budúcnosti a pomôže im to v ich kariérach v kluboch. Verím, že niektorí sa dostanú do lepších líg, budú z tohto turnaja ťažiť a v budúcnosti to možno oni vrátia reprezentácii," vysvetľuje.

Čoskoro uplynie presne rok, keď k reprezentácii SR prišiel Šatan ako generálny manažér a prispel k angažovaniu kanadského trénera Craiga Ramsaya. Ako hodnotí prvú spoločnú sezónu pri slovenskom tíme? "Priniesol do toho moderné prvky, ktoré sú už teraz všade. Trochu sme tiež zjednodušili hru. Hráči mali možnosť vidieť prístup k vedeniu tréningov či mítingov aj ako funguje tréner z NHL. Počas celého roka sme videli, že chalani chceli prísť do reprezentácie, chceli tam hrať. Skúsenosť byť pod taktovkou Craiga Ramsayho im do budúcnosti isto pomôže," myslí si Šatan.

Hráči hrali v reprezentácii inak ako v klube

Podľa kapitána zlatých medailistov z Göteborgu 2002 cieľom v prvom súťažnom ročníku spolu s Ramsaym bolo stabilizovať a zmeniť niektoré veci smerom k štýlu, ktorý hrajú ostatné výbery. "To sa podarilo a bolo vidieť, že hráči v národnom tíme hrali inak ako v klube a boli schopní ten systém aplikovať. Do budúcnosti je stále na čom pracovať a myslím si, že celé to ide dobrým smerom," poznamenal generálny manažér tímu SR. Jeho zotrvanie pri tíme je ešte otázne, pretože pred rokom podpísal zmluvu na jednu sezónu s opciou. Ešte nie je jasné, či opcia bude uplatnená.

Je podľa Miroslava Šatana deviata či desiata priečka na MS odrazom reality? "Vzhľadom na naše podmienky, rebríčkové postavenie a všetky ostatné okolnosti sme presne tam, na čo máme. Možno chýbal kúsok šťastia a hrali by sme play-off, ale všetko je to len hypotetické. Realita sa ukázala," odpovedal. Prezradil aj to, kto ho na turnaji prekvapil. "Veľmi dobre hrali skúsení hráči Ladislav Nagy a Andrej Sekera, milo ma prekvapil brankár Marek Čiliak, mužstvo držal nad vodou. Aj mladí chalani si počínali veľmi úspešne - Martin Fehérváry, Christián Jaroš či Mário Grman splnili a možno aj prevýšili očakávania. S útokom Popradčanov sme rátali ako so štvrtou "lajnou" a napokon to bola možno naša druhá formácia," prezradil na záver Šatan.

