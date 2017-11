Šatan hodnotí Nemecký pohár pozitívne, v Augsburgu bola možno polovica olympionikov

AUGSBURG 13. novembra (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia má za sebou úspešné vystúpenie na turnaji o Nemecký pohár 2017 v Augsburgu.

Pod vedením trénera Craiga Ramsayho síce Slováci neobhájili prvenstvo na tomto podujatí spred roka, no svojou hrou zaujali. Podarilo sa im zdolať Američanov (2:1) aj Nemcov (3:0), s Rusmi až do konca bojovali o víťazstvo a celkový triumf. Napokon je z toho konečná druhá pozícia.





„Tento turnaj hodnotím veľmi pozitívne. Spojené štáty americké boli veľmi ťažký súper a toho sme dokázali zdolať. Rusi v nedeľu boli ešte trochu vyšší stupeň. Odohrali sme tento turnaj veľmi dobre a z mojej strany je spokojnosť,“ prezradil v Augsburgu generálny manažér výberu Miroslav Šatan.

„Najdôležitejšie bolo, že sme chceli vidieť chalanov bojovať o reprezentačný dres a to naozaj bojovali, o každé víťazstvo a každý puk. Na tom chceme stavať.Taktické pokyny a veci s tým súvisiace si vyžadujú svoj čas, no bolo tam veľa pozitívnych vecí.Systémové veci, ktoré tréneri zapracovávajú, boli v hre viditeľné,“ myslí si.

Najsilnejší je brankársky post

Už pred turnajom Šatan spomenul, že podľa jeho názoru má slovenský tím najsilnejší brankársky post. „V Augsburgu sa to potvrdilo. So všetkými troma brankármi sme boli veľmi spokojní,“ pokračoval.





V účinkovaní Slovákov na turnaji o Nemecký pohár nevidel negatíva. „Tréner nastavil niektoré veci a pred turnajom sme mali obavy, či v takom krátkom čase to budeme vidieť aj na ľade na prvom turnaji. Boli sme príjemne prekvapení, že si hráči rýchlo osvojili systém a v prvých dvoch zápasoch sme boli úspešní aj výsledkovo. Hráči videli, že to funguje. Je to však určitý proces, ktorý si vyžaduje nejaký čas,“ poznamenal Miroslav Šatan.

Hru slovenského tímu v Augsburgu zdobila obetavosť, hráči sa hádzali do striel a zblokovali mnoho pukov. „Nemyslím si, že to bolo úplne typické pre našu hru v minulosti. Verím, že to bude jedna z charakteristických čŕt našej hry v budúcnosti,“ povedal.

V Augsburgu bola možno polovica olympionikov

Druhé miesto na turnaji v Nemecku neberie Šatan ako neúspech. „Tento turnaj nám slúžil najmä na to, aby sme preverili hráčov, ktorí doteraz nemali šancu bojovať o reprezentačný dres. Videli sme ich, tréneri teraz budú mať dosť času pozrieť si zápasy na videu a od toho sa vyvinie naša ďalšia nominácia. Ďalší krok je decembrový turnaj a v Nórsku ďalšie tri stretnutia. Ide o to, aby sme v takom krátkom čase vyladili družstvo a vybrali to najlepšie na olympiádu. Odhadujem, že v Augsburgu bola možno polovica olympionikov,“ myslí si.

V polovici decembra absolvujú Slováci turnajovú generálku na prvý vrchol sezóny, ktorým budú ZOH v kórejskom Pjongčangu.

Pred Vianocami sa predstavia v nórskom Hamare. „Predstava je taká, že hráči, ktorí neboli v Augsburgu, ešte dostanú šancu. Z väčšej časti však mužstvo zostane pokope. Budú nejaké zmeny, teraz je však ťažké hovoriť detailnejšie,“ naznačil Miroslav Šatan.

Možnosť na návrat do reprezentácie má aj útočník Tomáš Záborský. „Hovoril som s ním a na Nemecký pohár sa rozhodol neprísť. V decembri však má šancu, ak bude chcieť. Je to na ňom,“ prezradil generálny manažér hokejového výberu SR.

