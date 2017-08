SaS tvrdí, že dôkazy proti Rybaničovi sú nezákonné

BRATISLAVA 1. augusta (WebNoviny.sk) - Filipa Rybaniča, ktorý je asistentom poslanca NR SR za SaS Jozefa Rajtára, čaká vo štvrtok 3. augusta súdne pojednávanie. Podľa obvinení si pozrel v banke účty ministra vnútra Roberta Kaliňáka a bývalého ministra dopravy Jána Počiatka. Poslanci NR SR za stranu Sloboda a Solidarita sú však presvedčení, že tento súd sa vôbec nemal konať.



Rajtár dnes na tlačovej besede poskytol novinárom právnu analýzu, ktorú vypracovala advokátka Eva Mišíková. Podľa nej po podaní trestného oznámenia 9. júna 2016 nebol zo strany vyšetrovateľa produkovaný jediný zákonný a procesne použiteľný dôkaz, ktorý by trestnoprávny charakter oznámeného skutku potvrdzoval. "Na základe takto zisteného skutkového stavu nie sú splnené podmienky na podanie obžaloby," píše sa v právnej analýze.

Dôležitá povinnosť

Rajtár dodal, že napriek tomu prokurátor Alexander Berger prípad posunul na súd. Poslanec uviedol z analýzy tri príklady protizákonnosti. "Prvým je, že prokurátor Bystrík Palovič v uznesení z 11. júla 2016 vyhodnotil použitie kvalifikovanej skutkovej podstavy iba na základe vlastnej úvahy v tom zmysle, že bankové tajomstvo je základom činnosti banky a preto určite pôjde o "dôležitú povinnosť".



Rajtár vysvetlil, že pojem "dôležitá povinnosť" je právnym pojmom, ktorý je potrebné hodnotiť z pohľadu motivácie a spôsobenej škody, a tú podľa Rajtára a právnej analýzy vyšetrovateľ policajného zboru nezisťoval.

Prehliadky boli nezákonné

Druhým príkladom podľa neho je, že domová prehliadka u Rybaniča a príkaz na jej vykonanie boli nezákonné, lebo príkaz nebol náležite odôvodnený. Okrem toho Rajtár uviedol, že Rybaničovi zaistili záznamové zaradenia a Rajtárov poslanecký počítač.



"Tieto zariadenia boli spracovávané znalcom, ktorý na to nemal oprávnenie. Nemal oprávnenie na skúmanie softvéru. Počítače, telefóny, usb kľúče boli po vrátení znefunkčnené," uviedol. "Tento prípad bol vedený účelovo tak, že motiváciou bolo sledovať človeka, ktorý narušil mafiánsky systém vedenia štátu a odhalilo sa prepojenie medzi Robertom Kaliňákom a Ladislavom Bašternákom," dodal.

Podozriví ľudia z korupcie sú krytí

Ako dnes povedal na tlačovej besede podpredseda SaS Ľubomír Galko, megaškandál, ktorý sa prevalil pred vyše rokom je dôkazom toho, že na Slovensku sú krytí ľudia podozriví z korupcie.

"Kontroly boli účelovo zastavované, a to isté sa dialo s vyšetrovaním. Kauza, ktorá dostala do ulíc tisíce ľudí, spravila zo Slovenka banánovú prehnitú republiku. Premiér Robert Fico sa správa ako hlava slovenskej korupčnej chobotnice. Je príkladom pre zlodejov a nepoctivých podnikateľov, že cesta k úspechu vedie cez úplatky," povedal Galko a pripomenul, že Fico naďalej býva v byte podnikateľa Ladislava Bašternáka a Robert Kaliňák stále sedí na stoličke ministra vnútra a "aktívne ovplyvňuje vyšetrovanie samého seba".

Rybanič, symbol boja proti korupcii

"Jediný Filip Rybanič, mladý človek a symbol boja proti korupcii, má vo štvrtok súd, ktorý nikdy nemal byť," povedal Galko s tým, že SaS dala možnosť štátnemu aparátu urobiť si svoju robotu, ten si ju podľa neho nespravil a dnes ide do tuhého. Preto liberáli zverejňujú všetky pochybenia a podrazy štátneho aparátu. Podľa Galka je celý proces voči Rybaničovi pomsta Kaliňáka a Fica, a je to výhražný odkaz všetkým ľudom, ktorí by chceli bojovať proti korupcii.



"Tento súdny proces je veľmi dôležitý. Vyzývam občanov, aby ho sledovali. Stojte za Filipom a budete tak stáť za každým slušným človekom. Je to zároveň súboj o demokratický charakter našej vlasti," vyhlásil Galko a dodal, že napriek všetkému a skorumpovanej garnitúre verí, že na Slovensku musia existovať aspoň nejaké ostrovy spravodlivosti a že Rybanič sa na taký doplaví.

SaS nerozumejú priebehu

Saskári nerozumejú priebehu trestného konania, uvádza sa v reakcii ministerstva vnútra, ktorú agentúre SITA poskytol tlačový odbor rezortu vnútra. „Trestné oznámenie v tejto veci podávala Tatrabanka. Minister vnútra v tejto veci vystupuje ako poškodený, má teda právo ako ktorýkoľvek iný občan v tomto postavení nahliadnuť do vyšetrovacieho spisu... A to bol aj tento prípad. Do žiadneho vyšetrovania nikdy nezasahoval ani nezasahuje. Vyšetrovateľ pracuje pod dozorom prokuratúry a prokurátor je ten, kto podáva obžalobu na súd, nie minister vnútra. Súd obžalobu buď prijme, alebo neprijme. A jedine súd môže rozhodnúť o vine alebo nevine," píše sa v stanovisku ministerstva.



V máji agentúra SITA informovala, že vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry podal návrh na podanie obžaloby pre zločin ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva. Ten bol doručený na Krajskú prokuratúru v Nitre. Filip Rybanič čelí obvineniam z porušenia bankového tajomstva, pretože médiám poskytol údaje z účtov ministra vnútra Roberta Kaliňáka a bývalého ministra dopravy Jána Počiatka.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.