SaS sa pustila do koalície pre strop na dôchodkový vek, má sa vraj držať programového vyhlásenia

BRATISLAVA 19. mája (WebNoviny.sk) - Vládna koalícia by sa mala prestať dohadovať na zastropovaní dôchodkového veku, pretože to nemá v programovom vyhlásení vlády. Tvrdí to strana Sloboda a Solidarita (SaS).

Nekompetentné zásahy

"Vládna koalícia by sa mala venovať tomu, čo má v programovom vyhlásení, a nie rozbíjať verejné financie a šancu ľudí na slušný dôchodok, pretože nekompetentné zásahy do dôchodkového systému, a to ešte zanesené do ústavy, presne k tomu vedú,“ uviedol poslanec NR SR a tímlíder SaS pre verejné financie Eugen Jurzyca. Upozornil na to, že čím horšie dnes štát hospodári, tým nižšie dôchodky a neskorší odchod do dôchodku bude o 20 rokov.

V programovom vyhlásení sa podľa liberálov napríklad píše, že vláda prehodnotí možnosť využiť doplnkové dôchodkové úspory na financovanie skoršieho odchodu do dôchodku aj z dôvodu neuplatnenia sa na trhu práce v preddôchodkovom veku.

"Odporúčame ísť vláde týmto smerom a priblížiť sa k systému, keď rozhodnutie o odchode do dôchodku nebude vecou štátu, ale každého jednotlivého občana v závislosti od jeho individuálnych potrieb a ekonomických možností,“ poznamenal expert SaS na dôchodkový systém Peter Cmorej.

Nenechajú sa zatiahnuť do konfliktu

Strana SaS sa nedá zatiahnuť do nezmyselného konfliktu, ktorý voči opozícii rozohral Robert Fico tým, že chcel zastropovanie odchodu na penziu presadiť do ústavy, tvrdia liberáli v tlačovej správe.

Slovenská národná strana (SNS) presadzuje, aby strop na odchod do dôchodku u mužov bol 64 rokov a u žien 63 rokov. Nemôže preto podporiť zmenu ústavného zákona, ktorú predložila strana Smer-SD, spočívajúcu v zastropovaní veku odchodu do dôchodku pre mužov na 65 rokov. Návrh Smeru-SD považujú národniari za málo ambiciózny.



"Slováci si zaslúžia ambicióznejší strop odchodu do dôchodku ako 65 rokov," uvádza sa v tlačovej správe SNS. Koaličná strana verí, že nájde porozumenie pre svoj sociálny návrh u koaličných partnerov, ako aj u časti opozície. "Pokiaľ nebude možné presadiť uvedené v Ústave SR, SNS navrhne predmetný strop zákonom," tvrdia predstavitelia SNS.

Potrebujú aj opozíciu

Strana Smer-SD navrhuje zaviesť strop na vek odchodu do dôchodku pre mužov a bezdetné ženy na 65 rokov, pre ženy, ktoré vychovali jedno dieťa, na 64 rokov a pre ženy, ktoré vychovali dve a viac detí, na 63 rokov. Na stredajšej tlačovej besede po stretnutí s predstaviteľmi Odborového zväzu KOVO to uviedol predseda strany Smer-SD Robert Fico.

Návrh ústavného zákona o stanovení stropu na vek odchodu do dôchodku chcú poslanci NR SR za Smer-SD predložiť do parlamentu na konci budúceho týždňa tak, aby sa zákonodarný zbor návrhom zaoberal už na júnovej schôdzi parlamentu. "Budeme mať k dispozícii celé leto na ďalšiu diskusiu," povedal. Keďže pôjde o návrh ústavného zákona, na jeho schválenie bude podľa Fica potrebné hľadať kompromis aj s opozičnými stranami.

Súčasťou legislatívneho návrhu má byť aj zakotvenie existencie prvého, druhého a tretieho dôchodkového piliera. Tieto ustanovenia Fico nazval "ponukou pre opozíciu".

Ochrana dôchodkového zabezpečenia

"Podľa mňa je to silná záruka, ak sa objaví v Ústave Slovenskej republiky zmienka, že máme v podstate tri piliere dôchodkového zabezpečenia," povedal. Podľa Fica by to znamenalo, že ak by mal niekto v budúcnosti ambíciu dotknúť sa existencie druhého a tretieho piliera, narazí na Ústavu SR. Návrh strana Smer-SD v utorok predložila koaličným partnerom.

Vláda Roberta Fica v roku 2013 zaviedla od roku 2017 automatické zvyšovanie veku odchodu do dôchodku podľa strednej dĺžky dožitia. V tomto roku tak idú ľudia do dôchodku v 62 rokoch a 139 dňoch. Podľa Fica by muži mohli dôchodkový strop na úrovni 65 rokov dosiahnuť v rokoch 2035 až 2037, pričom hranica 63 rokov pre ženy s vychovanými dvomi a viac deťmi by mohla platiť od roku 2025.

Podľa platného mechanizmu zvyšovania penzijného veku by pritom ľudia, ktorí sa narodili, alebo ešte narodia v tomto roku, podľa Fica odišli na penziu až v takmer 71 rokoch. Ak by sa podľa Fica zaviedol strop na dôchodkový vek na úrovni 65 rokov, do roku 2075 by to Slovensko stálo okolo 80 miliárd eur.

