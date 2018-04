SaS sa doťahuje na klesajúci Smer-SD, Matovič si pohoršil a nové strany polepšili

BRATISLAVA 9. apríla (WebNoviny.sk) - Keby sa parlamentné voľby konali na začiatku apríla, zvíťazil by Smer-SD so ziskom 20,7 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO, s.r.o., ktorý robila v dňoch 4. až 7. apríla formou telefonického dopytovania.

Výberovú vzorku tvorilo 1 000 respondentov, pričom vzorka bola reprezentatívna voči populácii SR z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania, národnosti a kraja. Respondenti v rámci prieskumu odpovedali na otázku: “Ak by sa tento víkend konali voľby do NR SR (parlamentu), ktorú stranu alebo hnutie by ste volili? Budem vám strany čítať v náhodnom poradí”.

Do parlamentu by sa dostal aj Most-Híd

Na druhom mieste by sa umiestnila strana Sloboda a Solidarita (SaS) so ziskom 17,1 percenta odovzdaných hlasov. Nasledovali by Slovenská národná strana (10,7 %), Kotleba - Ľudová strana naše Slovensko (10 %), Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti - NOVA (9,1 %), Sme rodina - Boris Kollár (8,6 %) a Kresťanskodemokratické hnutie (8,6 %). Do parlamentu by sa dostala aj strana Most-Híd so ziskom 5,6 percenta hlasov.





Naopak, pred bránami zákonodarného zboru by ostali Progresívne Slovensko (3,2 %), SPOLU - občianska demokracia (2,8 %), Strana maďarskej komunity - MKP (2,7 %), Strana zelených Slovenska (0,6 %) a Komunistická strana Slovenska (0,3 %).

Volebná účasť by bola nadpolovičná

Podľa prieskumu by sa na voľbách zúčastnilo 69,8 percenta opýtaných. Naopak, 12,7 percenta respondentov deklarovalo, že by určite nešli voliť. Koho voliť nevedelo 16,8 percenta opýtaných a 0,7 percenta opýtaných odmietlo prezradiť, koho by volili.

Na základe výsledkov prieskumu by rozloženie kresiel v parlamente vyzeralo nasledovne: Smer-SD by získal 34 mandátov, SaS 29, SNS 18, Kotleba ĽSNS 17, OĽaNO-NOVA 15, Sme rodina - Boris Kollár 14, KDH 14 a Most-Híd deväť.

Strana % v apríli mandáty % vo februári Smer-SD 20,7 34 24,7 SaS 17,1 29 16,2 SNS 10,7 18 9,9 Kotleba - ĽSNS 10 17 8,2 OĽaNO-NOVA 9,1 15 10,2 Sme rodina - Boris Kollár 8,6 14 9,6 KDH 8,6 14 7,7 Most-Híd 5,6 9 6,3 Progresívne Slovensko 3,2 - 1,6 SPOLU - Občianska demokracia 2,8 - 1,6 SMK-MKP 2,7 - 3,4 Strana zelených Slovenska 0,6 - 0,1 KSS 0,3 - 0,4

