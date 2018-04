SaS pôjde do volieb samostatne, strana je podľa Sulíka funkčnou alternatívou pre Slovensko

ŽILINA 7. apríla (WebNoviny.sk) – Krajina sa topí v chaose, ale k zmene vlády môže prísť len a len parlamentnými voľbami, buď riadnymi vo februári 2020 alebo predčasnými. Povedal to predseda SaS Richard Sulík na 11. kongrese strany v Žiline.

„Peter Pellegrini musí prakticky od prvého dňa vo funkcii vysvetľovať, odkiaľ zobral na byt. Nový minister vnútra Drucker otáľa s odvolaním policajného prezidenta. Je zjavné, že týmto spôsobom k zásadnej náprave nedôjde. Zároveň však vravíme, že nie sme priateľmi násilných revolúcií, lebo tie veľakrát chaos len zväčšili. Vyslovujem veľký rešpekt organizátorom protestov. Státisíce ľudí v uliciach majú obrovskú silu, tak veľkú, že funkcie museli opustiť Robert Fico, Robert Kaliňák a ďalší. A dúfam, že čoskoro tak spraví aj policajný prezident, ktorý by v každej slušnej krajine už dávno nesedel na svojej stoličke,“ povedal predseda strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík.

Voličom ponúknu poctivú a pripravenú stranu

Strana SaS pôjde do najbližších parlamentných volieb samostatne, a to aj napriek tomu, že podľa Sulíka mnohí voliči strany si želajú opak. „Vieme len, kedy najneskôr budú voľby, môžu však byť aj skôr. Čo je však dnes už isté, do volieb pôjdeme samostatne. Rozumiem želaniu mnohých našich voličov, aby sme sa spojili s ďalšími opozičnými stranami, ale rozhodli sme sa takto, pretože na to máme. Budeme vysvetľovať voličom, že voľba nie je o menšom zle, ale o väčšom dobre a že aj keď nemusia s nami súhlasiť vo všetkom, tak je nekonečnekrát lepšie dať hlas nám, ako ho zahodiť voľbou strany, ktorá sa do parlamentu nedostane,“ povedal Sulík.



V najbližších parlamentných voľbách chce SaS voličom ponúknuť poctivú a pripravenú stranu, ktorá má obsah, osobnosti a organizáciu. Obsahom má byť už skôr predstavená vízia Slovenska, v ktorom je radosť žiť. Osobnosťami sú podľa Sulíka ľudia, ktorí stranu reprezentujú, musia s ňou dlhé roky žiť, musia sa vykryštalizovať a držať spolu. „Preto roky trvalo, kým sa vykryštalizoval náš kvalitný tím a ešte tento rok, pravdepodobne na našej programovej konferencii, ktorú mávame vždy na jeseň, predstavíme tieňovú vládu,“ dodal predseda SaS.

Chcú vytvoriť funkčnú vládu

Organizáciu strany reprezentuje podľa Sulíka veľmi solídne vybudované zázemie. „Dvesto členov s hlasovacím programom na Kongrese, vyše šesťtisíc Priateľov slobody, Liberálny dom v plnom nasadení, osem krajských kancelárií, zástupca v každom okrese, deväť auditov bez výhrad, Republiková rada, predsedníctvo, finančná rezerva na všetky prichádzajúce voľby, nový web, verejný aj individuálny kontakt s voličmi, profesionálna komunikácia s médiami a mnohoročné skúsenosti,“ vymenoval zázemie strany Sulík.



SaS je podľa jej predsedu slušnou a funkčnou alternatívou pre občanov Slovenska a najlepšie pripravenou stranou na prevzatie zodpovednosti za krajinu. Programovú zhodu s inými stranami plánuje SaS hľadať až po voľbách. Chce vytvoriť funkčnú vládu, ktorá bude garantom spravodlivosti a slobody a garantom jedného z najlepších podnikateľských prostredí v Európskej únii.

„S kolegami z opozície sme mali množstvo spoločných tlačových besied, spoločne sme iniciovali mimoriadne schôdze, organizovali mítingy. Slušní ľudia v tejto krajine nemusia mať žiadnu obavu, pretože my spolupracovať vieme. Predtým však musíme vedieť s kým. Musíme vedieť nielen, kto bude v parlamente, ale aj v akej sile,“ povedal predseda SaS Richard Sulík.





