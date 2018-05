SaS nepodporí návrh kotlebovcov na sprísnenie interupcií, chcú sa vyhnúť ilegálnym potratom

BRATISLAVA 17. mája (WebNoviny.sk) - Poslanci Národnej rady SR za stranu Sloboda a Solidarita nebudú hlasovať za sprísnenie podmienok, za akých môže byť na Slovensku vykonaná interrupcia.

Agentúru SITA o tom informoval Róbert Buček z komunikačného oddelenia SaS. Sprísnenie podmienok umelého prerušenia tehotenstva navrhuje strana Mariana Kotlebu ĽSNS.

Uznávajú právo žien na interupciu

„Nevidíme žiaden dôvod meniť status quo, ktorý platí dlhodobo a je výsledkom ťažko dosiahnutého konsenzu,“ uviedli v spoločnom vyhlásení predstavitelia SaS. Pod vyhlásením sú podpísané poslankyne za SaS Natália Blahová, Lucia Ďuriš Nicholsonová a Jana Kiššová. „Odmietame navodiť stav, ktorý je vlastný krajinám, kde sú interrupcie zakázané alebo obmedzené tak, ako to požaduje ĽSNS."



„Výsledkom je len to, že tehotné ženy podstupujú tieto nepríjemné a traumatizujúce zákroky v zahraničí, prípadne ilegálne," uvádzajú. Strana SaS uznáva právo žien na interrupciu do 12. týždňa tehotenstva, a to bez obmedzenia.

„Jediným a podľa nášho názoru hlavným obmedzením interrupcií má byť zodpovedný sexuálny život, vhodná osveta a svedomie. To sa netýka len žien, ale aj mužov. Žiadne drakonické sprísnenie interrupcií, vedené ideologicko-populistickými pohnútkami, k záchrane plodu nevedie,“ dodali poslankyne.

Návrh novely Kotlebovej strany

Ľudová strana Naše Slovensko vyzýva všetky parlamentné strany, aby podporili návrh novely obmedzujúci umelé prerušenie tehotenstva. "Ide nám o to, aby novela zákona o umelom prerušení tehotenstva získala podporu v NR SR," povedal Kotleba na tlačovej besede v stredu s tým, že podľa neho je potrebné obmedziť zabíjanie nenarodených detí.

Kotlebovci chcú zrušiť možnosť vykonávať interrupcie do 12 týždňov tehotenstva len na základe žiadosti ženy. Možné interrupcie by mali byť len v troch odôvodnených prípadoch. V prípade ohrozenia života ženy a ak žena dá na interrupciu súhlas.

V prípade, ak žena otehotnela v dôsledku trestného činu, napríklad po znásilnení, tehotenstvo nepresahuje 12 týždňov a interrupcii nebránia zdravotné problémy ženy, a ak žena o to sama požiada. Tretím prípadom je výnimka, keď ide o genetický chybný vývoj plodu a tehotenstvo nepresahuje 24 týždňov.

,

Pozrite si náš nový Magazín !

Pravda o sušičoch rúk. Tieto prístroje rozhodne nie sú hygienické!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.