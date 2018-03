SaS navrhuje do vyšetrovacieho tímu vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky prizvať odborníka

BRATISLAVA 1. marca (WebNoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita konštatuje, že do policajných verzií, ktoré preveruje polícia ako možný motív zavraždenia Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, treba zahrnúť aj Roberta Fica a jeho možné prepojenia na taliansku mafiu. Povedal to na štvrtkovej tlačovej besede podpredseda SaS Ľubomír Galko.

"Inak si nevieme vysvetliť jeho hysterické osobné útoky na nás, teda na ľudí, ktorí sa snažia vytvoriť podmienky na nezávislé vyšetrovanie," povedal s tým, že základnou podmienkou nezávislého a profesionálneho vyšetrovania sú vyšetrovatelia, ktorí za žiadnych okolností nebudú vystavení tlaku policajného prezidenta Tibora Gašpara a ministra vnútra Roberta Kaliňáka.

Galko poukázal na to, že stopy vo vyšetrovaní vedú k premiérovi Ficovi. "Je to jeho vlastná vina a vina ľudí okolo neho," uviedol.

Galko hovorí o falošnom motíve vraždy

Podpredsedníčka SaS a NR SR Lucia Ďuriš Nicholsonová je za to, aby sa koalícia s opozíciou stmelila, ako to spomínal Fico, za istých okolností. "Je tu možnosť, ako by sme mohli do procesu vyšetrovania vstúpiť," uviedla s tým, že Trestný poriadok umožňuje prizvať do vyšetrovania odborného konzultanta do tímu.



"Ak myslí Robert Fico vážne slová o spolupráci, toto je najlepší spôsob," dodala a vyhlásila, že môže to byť odborník aj zo zahraničia. Podľa nej už SaS hovorila s niektorými opozičnými partnermi o vhodnom kandidátovi. "Hľadáme mená vhodných kandidátov," uviedla s tým, že vo štvrtok už o tom hovorila s poslancom Milanom Krajniakom z hnutia Sme rodina.



"Robert Fico miesto toho, aby uvoľnil priechod spravodlivosti a postaral sa o odchod Tibora Gašpara a Roberta Kaliňáka, útočí na opozíciu. Aké dôvody mohli z Fica urobiť nepríčetného politika? Naša odpoveď je, že Robert Fico je dôvodne podozrivý z účasti na organizovanom zločine," vyhlásil Galko.

Podľa neho sa totiž takto správajú len páchatelia a spolupáchatelia. "Máme obavu, že organizovaný zločin, ktorý prerástol aj do policajných štruktúr, pripravuje verejnosť na vyfabrikovaný falošný motív vraždy, čo sa hodí skutočným páchateľom," uviedol.

Galko prípad prirovnáva k Remiášovi

Galko vyzval slušných policajtov, vyšetrovateľov, operatívcov a expertov, aby pozorne sledovali, čo sa v súvislosti s vraždou deje.



Rovnako žiada Gašpara, aby rešpektoval tvrdenie generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára a aby verejnosť neinformoval o priebehu vyšetrovania, ale aby výsledky zverejňoval iba Čižnár alebo ním poverená osoba. Tiež by Galko privítal, aby vyšetrovací tím bol doplnený o expertov zo zahraničia.



"Odchodom Maďariča sa začal rozpad tejto vlády. SNS a Most-Híd kalkulujú, kedy a za akých okolnosti je rozumné opustiť Ficovu vládu. Sme pripravení, že sa vláda pre vnútorné rozpory rozpadne," dodal Galko. Podľa neho je prípad veľmi podobný prípadu vraždy Róberta Remiáša.

Ďuriš Nichosonová kritizuje Gašpara

Ďuriš Nichosonová podotkla, že v stredu podvečer sme boli svedkami, ako Gašpar konal v príkrom rozpore s tým, čo nariadil Čižnár, keď verejnosť informoval o nových skutočnostiach okolo prípadu. "Z akého dôvodu bolo dôležité zverejniť informácie o narkomanoch z piatka? Prečo si dovolil nerešpektovať nariadenie Čižnára? Akú relevantnosť majú informácie od policajného prezidenta?" pýta sa Nicholsonová.

"Máme dôvodné podozrenie, že z prostredia vyšetrovania účelovo prenikajú informácie tak, aby sa odklonila pozornosť médií od toho, čo sa podarilo zistiť Jánovi Kuciakovi v súvislosti s talianskou mafiou a jej spojitosťou na úrade vlády," uviedla. Podľa nej tu ide o priamo uniknuté informácie pre spriatelený denník, ktorý písal o troch šálkach kávy, ktorú si v dome zavraždených mala trojica ľudí spolu vypiť.

"Nedovolíme, aby policajný prezident zahmlieval vraždu Jana Kuciaka," uviedla. Podľa nej celé Slovensko vie, že posledný článok bol o tom, ako blízko je talianska mafia pri premiérovi. Spomenula aj tvrdenia novinára Marka Vagoviča, ktorý si myslí, že práve zistenia o mafii sa stali Kuciakovi osudnými.

Nicholsonová zároveň ako podpredsedníčka parlamentu uviedla, že netuší, kde je šéf parlamentu Andrej Danko, ktorý vystupuje pred médiami v menej vážnych situáciách a nevystúpi teraz, v situácii, keď ide o to, aby hájil záujmy Slovenska. Podľa nej by teraz mal predniesť stanovisko hodné predsedu Národnej rady SR.

