SaS kritizuje SNS za skrývanie informácií, najlepší by vraj bol jej odchod z ministerstva obrany

BRATISLAVA 14. mája (WebNoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita žiada ministerstvo obrany, aby zverejnilo aspoň závery pravidelného hodnotenia stavu Ozbrojených síl SR, ktoré uskutočnil medzinárodný tím Severoatlantickej aliancie (NATO).

SNS hľadí len na svoje záujmy

Ako uvádza SaS v tlačovej správe, ktorú agentúre SITA poskytla hovorkyňa strany Katarína Svrčeková, tento kritický materiál je podľa slov štátneho tajomníka ministerstva obrany Róberta Ondrejcsáka (Most-Híd) utajený, na čo ani on sám nevidí dôvod.

„Podľa nášho názoru je nemysliteľné, aby sa pred občanmi na Slovensku skrývali zásadné informácie, ktoré súvisia s bezpečnosťou krajiny, bojaschopnosťou armády a verejnými výdavkami na obranu,“ uviedol podpredseda SaS a tímlíder strany pre vnútornú a vonkajšiu bezpečnosť Ľubomír Galko.

Slovenská národná strana sa podľa liberálov správa v rezorte obrany v duchu svojich najhorších tradícií, keď namiesto verejného záujmu sleduje záujem niekoľkých svojich funkcionárov.

Funkcionári SNS neznesú kritiku

„Výsledkom je odchod kvalifikovaných a spoľahlivých dôstojníkov z armády, podozrenia z korupcie pri netransparentnom obstarávaní vojenskej techniky a zatajovanie skutočného stavu, v ktorom sa ozbrojené sily nachádzajú,“ poznamenal Galko.



„Do tohto obrazu poškodzovania Slovenska zapadá aj vyvolávanie konfliktov v koalícii, lebo funkcionári SNS neznášajú kritiku. Pre obranyschopnosť Slovenska by bolo najlepšie, keby sa Slovenská národná strana z rezortu obrany stiahla,“ dodal.

V sobotu podpredseda SNS Anton Hrnko cez médiá odkázal, aby Most-Híd zvážil zotrvanie Róberta Ondrejcsáka (Most-Híd) na poste štátneho tajomníka ministerstva obrany. Ondrejcsák je podľa Hrnka filozof, ktorý sa pasuje do úlohy odborníka na armádu. Podľa podpredsedu SNS je pravda, že Ondrejcsák nemá elementárne znalosti, čo ukázal za vlády Ivety Radičovej.

Presiahol hranicu únosnosti

„Je známe, ako pôsobil a zastával na ministerstve post v časoch ministrovania Galka. Mlčal, keď Galko predal samopaly za 10 eur, keď nakúpili sanitky za 300-tisíc eur, dnes rozdáva rozumy. Vtedy nevedel, čo robiť s Galkom na rezorte obrany. SNS preto vyzýva svojho koaličného partnera na výmenu štátneho tajomníka.

Arogancia štátneho tajomníka presiahla hranicu únosnosti. Presne on je človekom, ktorý informácie rád komunikuje so zbrojárskymi firmami, preto ich nemá. Ak by to malo pokračovať v tomto duchu, bude lepšie, ak sa vrátime z kratšej cesty,“ uzavrel vyhlásenie Anton Hrnko.

