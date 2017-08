SaS kritizuje nečinnosť Fica pri kauze prerozdeľovania eurofondov

BRATISLAVA 1. augusta (WebNoviny.sk) - Šéf odboru prevencie korupcie na Úrade vlády SR Peter Kovařík by nemal robiť predsedovi vlády Robertovi Ficovi alibi a radšej by mal odstúpiť. Uvádza sa to vo vyhlásení strany Sloboda a Solidarita (SaS) s tým, že demonštratívny odchod Kovaříka z funkcie bude tým najlepším príspevkom v boji proti korupcii.

Podľa liberálov premiér Fico namiesto toho, aby sa pustil do vyšetrovania škandálu okolo finančných dotácii na vedu, ktoré boli udelené súkromným firmám, sa alibisticky rozhodol čakať na to, čo urobí v tejto veci Európska komisia.

Čistota verejného života

"Napriek faktom premiér nevyjadruje pochybnosti o transparentnosti výberových konaní, nekomentuje podozrenia z korupcie, konfliktu záujmov, nezvoláva na pomoc kontrolné zložky štátu vrátane Najvyššieho kontrolného úradu SR a orgánov činných v trestnom konaní," uvádza sa vo vyhlásení. Premiérove stretnutia s mimovládnymi organizáciami na tému korupcie, so zástupcami OECD, jeho výzvy občanom, aby oznamovali prípady korupcie nikdy podľa SaS neboli myslené úprimne.

"Nikdy ich nevyslovil ako politik, ktorý má úprimný záujem na čistote verejného života. Vyslovil ich ako politik, ktorý systém korupcie a rozkrádania verejného majetku politicky spoluvytváral a kryl od chvíle, čo získal od oligarchov prvé milióny vlastnou hlavou," konštatuje SaS.

O rezignácii neuvažuje

Minister školstva Peter Plavčan 26. júla vyhlásil, že vyzýva Európsku komisiu na preverenie procesu rozdeľovania eurofondov a žiada ju o zhodnotenie a preverenie výzvy zameranej na podporu Dlhodobého strategického výskumu a vývoja (DSV).

Dodal zároveň, že o rezignácii neuvažuje. Rezort školstva podľa neho sám iniciatívne preveruje procesy rozdeľovania dotácií a kontrolu uzavretej výzvy na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier (PVVC) automaticky vykoná aj Najvyšší kontrolný úrad.

Mimoriadna schôdza

Hnutie OĽaNO v utorok 25. júla vyzvalo predsedu SNS Andreja Danka, aby sa Slovenská národná strana vzdala rezortu školstva pre závažné zlyhania v riadení eurofondov na vedu a výskum. OĽaNO zároveň začína zbierať podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej by mal byť odvolávaný minister školstva Peter Plavčan, pretože pri investíciách do vedy a výskumu za viac ako pol miliardy eur podľa opozície zlyhal.

Poslankyňa Veronika Remišová pripomenula, že pri rozdeľovaní stoviek miliónov eur na strategický výskum ministerstvo školstva zamietlo projekty našich najlepších univerzít a Slovenskej akadémie vied.





